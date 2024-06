La cantina Merlotta fa il pieno con la nuova linea di vini

Tanta gente si è data appuntamento alla sede della cantina Merlotta di Imola per l’anteprima di presentazione della nuova linea di vini Tridente. Ricchissima la programmazione riservata agli ospiti tra masterclass di degustazione, insieme agli esperti Maurizio Manzoni, Kristian Cantaboni (nella foto) e lo chef Davide Turetta, delle tre nuove etichette e salotto culturale di approfondimento per scoprire i dettagli della ricerca storica commissionata dalla famiglia Minzolini per risalire alle origini del marchio. Un percorso, elaborato da professionisti, partito da un affresco presente nella dimora padronale di via Merlotta e sfociato nel mito di Nettuno. Ma anche tour guidati, musica dal vivo e food truck. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco Fabrizio Castellari e l’assessore Pierangelo Raffini.