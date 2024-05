La carica dei 90mila. A14, chiusure dei caselli

La carica dei 90mila (tanti sono gli spettatori previsti per il momento clou del Gran premio di Formula 1) spinge Autostrade a chiudere il casello di Imola della A14. Succederà domenica, quando si ripeterà lo stop a direzioni alterne già adottato in occasione della gara del 2022. L’obiettivo è agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi.

Dalle 7 alle 13 (e comunque fino a quando ce ne sarà bisogno), il casello sarà chiuso in entrata (vale a dire per chi esce da Imola) in entrambe le direzioni: Bologna e Ancona; resterà aperto solo in uscita per convogliare meglio il pubblico diretto in Autodromo per il Gran premio.

Copione speculare in vista del termine della gara. Orientativamente dalle 16 alle 20, il casello sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona (e vuole entrare a Imola) in modo da indirizzare verso l’imbocco della A14 i tifosi che lasceranno il circuito per fare il loro ritorno a casa in entrambe le direzioni.

In alternativa a quello di Imola, Autostrade consiglia di utilizzare i caselli di Castel San Pietro (km 38+200) e Faenza (km 64+500). Come già ricordato nei giorni scorsi anche alla Polstrada, i tifosi in arrivo in città da Nord possono anche usare la San Vitale; oltre ovviamente alla via Emilia che però nella giornata di domenica rischia di intasarsi presto visti i tanti automobilisti che si sposteranno in direzione Riviera.