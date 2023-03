La carica dei duemila Duathlon in pista, fine settimana record "Ecco la Sport Valley"

Oltre duemila atleti iscritti (nuovo record) e più di 200 società sportive rappresentate. Sono i numeri del Duathlon sprint, disciplina che unisce corsa e ciclismo attirando sempre più appassionati, pronta a tornare in Autodromo domani e domenica per l’edizione 2023 dei campionati italiani.

Saranno assegnati i titoli tricolori assoluti di specialità, maschile e femminile, oltre a quelli Under 23, Age Group e della Staffetta 2x2. In palio anche la Coppa Crono e, per la prima volta nella storia della manifestazione, si sfideranno per l’assegnazione del titolo nazionale anche gli atleti diversamente abili della Paraduathlon Super Sprint.

La prima gara in programma domani è il campionato italiano assoluto e under 23 femminile, con la partenza alle 8.30. A seguire il campionato tricolore e under 23 uomini (10.45), poi le gare Age Group donne (13.30) e uomini (15). Domenica si riparte con il campionato italiano di staffetta 2x2 (8.30), quindi scenderanno in pista gli atleti della Paraduathlon (11). Ultima gara in programma la Coppa Crono (14).

Attesi gli atleti italiani più competitivi in circolazione: oltre ai detentori dei titoli tricolori (Samuele Angelini, assoluto e under 23 e Marta Bernardi, assoluta), tra gli iscritti figurano Asia Mercatelli e Nicolò Astori, freschi laureati campioni europei Under 23 e Junior.

L’evento, che si svolge con la regia organizzativa di Imola Triathlon, rientra nell’accordo triennale tra la Regione e la Federazione italiana triathlon per l’organizzazione di una serie di eventi di grande richiamo sul territorio emiliano-romagnolo.

"I campionati italiani di Duathlon Sprint si inseriscono in un calendario di manifestazioni sportive già molto ricco, che punta a far diventare sempre di più l’Emilia-Romagna la Sport Valley d’Italia – sottolinea infatti il capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Giammaria Manghi –. Stiamo investendo ingenti risorse in questa direzione, oltre che nella riqualificazione dell’impiantistica sportiva di base, nella convinzione che lo sport è un importante veicolo di promozione del territorio e di valori fondamentali per la formazione dei giovani".

L’evento comporterà la chiusura al traffico, per buona parte del weekend, del ponte di viale Dante e delle vie più vicine al circuito, vale a dire Rosselli, Galli, Musso e Kennedy.

"La notizia di oltre 2mila iscritti ci riempie di soddisfazione – commenta il sindaco Marco Panieri –, Siamo onorati e felici di ospitare questa manifestazione che continua a crescere, nella suggestiva location dell’Autodromo, mettendo ancor più in valore la sua polifunzionalità".

Le gare di Imola potranno essere seguite, oltre che dalle tribune dell’Autodromo, anche in diretta streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Triathlon.

"Possiamo già esultare per un primo ed importante risultato, il nuovo record di iscritti – conclude il presidente della Federazione nazionale Triathlon, Riccardo Giubilei –. Un dato che dimostra la costante crescita del movimento e la bontà delle scelte fatte".