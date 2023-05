La Carrera dei piccoli Svelati nomi dei team, oltre 110 bimbi allo start

Tutto prontissimo per l’edizione della Carrera dei Piccoli più affollata della storia. Domenica, da mattina a sera, i grandi protagonisti saranno soltanto loro, gli alunni di elementari e medie che assaporeranno, molti anche per la prima volta, il gusto di sfidarsi proprio sul tracciato dei ‘grandi’, quello più complicato, nella parte alta del centro storico. L’Associazione Club Carrera che come di consueto ha organizzato l’evento questa volta si è davvero superata, arrivando a portare in gara ben 110 bambini, record assoluto nella storia della Carrera ‘green’. "La speranza è che i numeri di oggi siano il futuro della Carrera di domani", non si è nascosto Andrea Vallisi, presidente del Club Carrera, che sognava lo scorso anno un 2023 con una crescita, anche e soprattutto, proprio della Carrera dei Piccoli e di quella tutta al femminile, la ‘Rosa’. E ci sono ottime probabilità che alla fine entrambi gli obiettivi vengano centrati. Tornado e restando alla Carrera dei Piccoli, i 110 bambini saranno protagonisti con 9 team per la categoria scuole elementari e 9 per quella delle scuole medie. Proprio nelle ultime ore è stato tolto il velo sui team protagonisti dell’evento. Nella categoria elementari scenderanno sul tracciato Acme, Arancini 1, Banda Nibbiotti, Beep Beep, Dowlphin, Gufo, I Raptor, Moretti Small e Team Bomber. Gli otto team delle medie protagonisti saranno invece Arancini 2, Arancini 3, Dolphin, Gufo, I Rugbisti, Moretti, Road Runner e Team Bomber. Tra le novità del 2023 spicca, si diceva, proprio quella del percorso di gara. Complici i lavori nella parte bassa del centro, ovvero in via Cavour, si correrà nella parte alta, su un tracciato considerato più insidioso ma, ha assicurato il presidente Vallisi, che sarà "assolutamente sicuro" per i giovani carreristi. Già domani, ha confermato Vallisi, con un giorno d’anticipo rispetto alla discesa in pista "si lavorerà proprio per l’aspetto della messa in sicurezza, con ballini di protezione collocati in tutti i punti del tracciato più insidiosi". Per domenica, poi, sono stati fissati gli orari della giornata. Si partirà con le prove alle 9.45, prima quelle libere, poi quelle ufficiali e cronometrate. Dopo un break di qualche ora, alle 17 primo start dei bambini delle elementari. Premiazioni alle 18, confermata la presenza del maxischermo.

Claudio Bolognesi