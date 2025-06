La Carrera scalda i motori. Diciannove team in griglia, iniziano le prove libere

La Carrera che invade le strade le centro di Castel San Pietro. Una metafora, usata e talvolta anche abusata nei decenni. Ma non quest’anno, quando al via in piazza Matteotti nella Carrera al maschile ci saranno in griglia ben 19 team. "Se è un record? Non so, però nei miei 25 anni nel mondo Carrera 19 team al via non li ricordo", quasi scansa i trionfalismi Sabrina Forni, presidente dell’Associazione Club Carrera, che fa la conta, sospesa tra la debordante soddisfazione e una comprensibile, pur piccola, preoccupazione. "Con 19 team al via gli ultimi partiranno quasi al Cassero, dobbiamo provare e capire come fare. Una doppia manche? Vedremo", sottolinea. Saranno, lo conferma poco dopo Forni, le prove libere a decretare che partenza vedremo in una Carrera 2025 che arriverà quest’anno lunghissima, addirittura il 14 settembre, che è come da tradizione la seconda domenica del mese di settembre.

Le prove libere, si diceva. Il calendario è stato ufficializzato, e prevede il 2 e il 9 luglio come prime tappe in centro storico. Due date da cerchiare di rosso, perché come conferma la presidente "durante le prove libere si farà qualche esperimento sul numero delle macchinine in pista. I team non saranno tutti in strada, poi ci sarà uno spazio solo dedicato alle ragazze e suddivideremo le prove facendo testare nella prima parte solo la ‘bassa’, mentre nell’ultima parte della serata apriremo al giro intero di prova".

In queste prime due prove si deciderà molto sulle scelte di partenza del 14 settembre. Le altre date, invece, saranno il 13, 16, 23 e 27 luglio, con le Superpole (valide per la griglia di partenza in caso di maltempo nelle prove del 7 settembre) già calendarizzate per il 30 luglio (in centro) e per il 31 agosto (viale Terme per la Coppa Terme).

Grandi numeri al maschile dunque, si diceva, con ben tre team al via con tre macchinine (Nibbio, Volpe e Mora), e un team nuovo di zecca (La Bionda), ma straordinaria risposta anche e soprattutto nel mondo della Carrera Rosa, che vedrà al via ben sei macchinine. La Venere avrà due macchinine (oltre alle ‘big’ le ragazze del team La Primavera), poi ci saranno Spritz, Cavedane, Volpi e la novità delle ‘quote rosa’ del Porz.

"Sono numeri che ci rendono pienamente soddisfatti, che stanno a certificare come il movimento Carrera viaggi, e viaggi spedito, con tanti giovani che saranno in gara. Anche questa una bella assicurazione per il futuro del nostro sport", conclude Forni.