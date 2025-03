"La Carta smeraldo andrebbe abolita"

"I cassonetti con la tessera? Un problema, li reputo limitanti. Così come è limitante l’impossibilità di andare alla stazione ecologica con l’indifferenziata che eviterebbe molti più disguidi". Queste le parole di Marco Ronchini. Il nostro lettore ha ben chiara le problematiche legate al degrado sia a Imola, sia nella Vallata del Santerno, dove risiede. "Le aperture dei cassonetti per i sacchetti dell’indifferenziata sono troppo piccole. Se le persone arriveranno a consegnarli alla stazione ecologica, forse, il problema si risolverebbe – spiega Ronchini –. Inoltre, penso che anche la tariffa puntuale rischi di aumentare lo sporco in giro. Sarebbe meglio mettere di nuovo le pattumiere senza tessera e fare più controlli", conclude.