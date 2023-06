La Cassa di Ravenna ai vertici delle imprese sostenibili in Italia

Il gruppo Cassa di Ravenna, del quale fa parte anche la Banca di Imola, è tra i ‘Leader della sostenibilità 2023’ secondo la ricerca condotta dalla società di statistica e ricerca di mercato ‘Statista’ e pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

La ricerca, del tutto indipendente rispetto alle aziende valutate, ha coinvolto circa duemila realtà italiane e si è basata sull’analisi della rendicontazione di sostenibilità e del bilancio 2021. Per identificare le 240 aziende italiane più sostenibili e trasparenti sono stati analizzati 45 indicatori relativi alle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. "Un riconoscimento che testimonia la sempre maggiore attenzione dedicata alla sostenibilità – commentano dal gruppo Cassa di Ravenna – e che conferma la bontà del percorso intrapreso per integrare le logiche Esg (ambientali sociali, ndr) nel modello di business del gruppo".

Solo pochi giorni fa, il Gruppo Cassa di Ravenna aveva annunciato la disponibilità, per i clienti con una particolare attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali, ecologiche e di sostenibilità, di una gamma di prodotti specifici. È infatti possibile ottenere prestiti personali finalizzati alla riqualificazione degli immobili per migliorarne l’efficienza energetica, per l’acquisto di automobili e motocicli elettrici o ibridi o per l’installazione di colonnine di ricarica. Disponibili anche ‘mutui ipotecari green’ per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o finalizzati a ristrutturazioni.