La Cassa di Ravenna per l’ambiente

La Cassa di Ravenna, gruppo del quale fa parte anche la Banca di Imola, mette a disposizione dei clienti che hanno una particolare attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali, ecologiche e di sostenibilità, una gamma di prodotti specifici. È possibile ottenere, a condizioni agevolate, prestiti personali finalizzati alla riqualificazione degli immobili per migliorarne l’efficienza energetica o per ottenere una riduzione del rischio sismico; i finanziamenti agevolati possono essere utilizzati anche per l’acquisto di automobili e motocicli elettrici o ibridi o per l’installazione di colonnine per la loro ricarica. Inoltre, è possibile ottenere, sempre a condizioni agevolate, "mutui ipotecari green " rivolti all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o finalizzati a ristrutturazioni che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche. "La Cassa di Ravenna, particolarmente impegnata nelle tematiche ambientali, aderisce anche ai ‘Principi per un’attività bancaria responsabile’ - rivendicano dal gruppo di Ravenna – adottati dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente e la finanza, che orientano, fra le altre, le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul clima di Parigi".

Il bilancio 2022 della Cassa di Ravenna è stato approvato nelle scorse settimane dai soci. La raccolta diretta da clientela è cresciuta a 4.664 milioni di euro (+5,2%). Aumentato anche il sostegno alle attività economiche di imprese e famiglie con impieghi che hanno raggiunto i 4.607 milioni di euro (+1,6%). L’utile dell’operatività corrente della Cassa di Ravenna al lordo delle imposte, dopo le necessarie rettifiche, i più che prudenziali accantonamenti e nonostante anche i costi obbligatori straordinari per salvataggi di banche concorrenti, è salito a 38,4 milioni di euro (+39,19%). L’utile netto della Cassa di Ravenna è cresciuto a 28,065 milioni di euro (+41,82%).