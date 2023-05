La Cassa e Banca di Imola Ecco i prestiti agevolati

Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna tramite la Cassa di Ravenna spa e la Banca di Imola spa, per consentire con immediatezza agli agricoltori, alle famiglie ed alle imprese di ripristinare i beni danneggiati dalle gravissime avversità atmosferiche, in particolare dalle piogge del 2 e 3 maggio e di quelle successive, che si sono abbattute in Emilia Romagna causando esondazioni diffuse con conseguenti allagamenti e pesanti danni in tutta la Romagna, a Bologna e Provincia e nell’Imolese, hanno immediatamente deliberato la possibilità di concedere finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2023 attesteranno di aver subito i danni sopra citati.

I finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino ad un massimo di 250.000 euro, attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria. È prevista la possibilità di sospendere il piano d’ammortamento dei mutui chirografari e ipotecari in essere per un periodo di 12 mesi.

Con questa tempestiva iniziativa La Cassa di Ravenna spa e la Banca di Imola spa intendono dare un forte segnale di sostegno al laborioso mondo agricolo, alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici.

Il Gruppo Cassa di Ravenna è da sempre attento alle esigenze del territorio. Nel mese di aprile, all’indomani delle gelate e delle grandinate che colpirono le nostre zone attivarono finanziamenti agevolati atti a fronteggiare i danni causati, soprattutto alle colture dell’ortofrutta. Questi finanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2023 attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità. I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di 150mila euro attraverso l’apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi.