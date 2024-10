La Cassa in aiuto di famiglie e aziende

La Cassa di Ravenna, che fa parte dello stesso gruppo della Banca di Imola, si conferma a fianco di famiglie e imprese colpite nuovamente e in maniera ancora una volta drammatica dall’alluvione.

L’istituto di credito guidato dal presidente Antonio Patuelli (nella foto) ha quindi messo immediatamente in atto per il territorio diverse importanti iniziative al fine di supportare le persone, gli agricoltori e le aziende alle prese con questa emergenza.

In particolare, la Cassa di Ravenna mette a disposizione finanziamenti a condizioni vantaggiose per coloro che entro il 31 marzo 2025 attesteranno di aver subito danni. I finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino a un massimo di 250mila euro con diverse modalità: l’apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi ed esente da commissione accordato; il finanziamento chirografario della durata massima di 48 mesi senza diritti di istruttoria; finanziamento ipotecario della durata massima di 144 mesi di cui 12 di pre-ammortamento senza diritti di istruttoria.

La Cassa di Ravenna ha inoltre deliberato la possibilità di allungamento fino a 24 mesi della possibilità di sospensione dei finanziamenti e dei mutui ipotecari, compatibilmente con le disposizioni nazionali emanate e in corso di emanazione e con le normative di vigilanza, e l’erogazione di prestiti personali a tasso agevolato finalizzati all’acquisto o alla riparazione di autovetture per i residenti nei territori colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi.