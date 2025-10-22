La Cassa punta sui giovani: "Vogliamo valorizzare il merito"

È partito con grande entusiasmo il progetto ‘Giovani Under 35’, iniziativa del Gruppo La Cassa di Ravenna rivolta ai giovani inseriti negli ultimi tre anni nelle banche e società del gruppo, tra cui Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. L’obiettivo è chiaro: formare, valorizzare e accompagnare i talenti interni, promuovendo un cambio generazionale strategico per tutte le realtà del gruppo.

"I meriti vengono valorizzati con carriere senza spostamenti di residenze, affetti e abitudini – ha spiegato Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna –. Inoltre, la Cassa ha un importante orizzonte sociale, imperniato nella diffusione capillare nei territori e nelle attività della Fondazione per sostenere direttamente iniziative sociali, la cultura, il volontariato, la salute pubblica, l’educazione e gli anziani e disagiati di tutte le nostre zone".

Il progetto, inserito in un più ampio programma sulla parità di genere, coinvolge 173 giovani – 76 maschi e 97 femmine – e si articola in più fasi: test di valutazione, colloqui individuali, attività formative e incontri come quello di Milano Marittima, dove i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con la governance del gruppo.

"Vogliamo sottolineare l’importanza delle persone – ha aggiunto il direttore generale Nicola Sbrizzi – che sono l’asset più importante del Gruppo La Cassa di Ravenna: la nostra gara è sulla qualità e la qualità migliore è quella delle persone per la loro competenza, capacità di ascolto e fiducia. Dovete avere ambizione, la molla che da sempre ha mosso le persone".

Il vice direttore generale vicario Alessandro Spadoni ha sottolineato come il gruppo conosca una crescita costante, grazie a solidità patrimoniale, controllo del rischio e attenzione ai principi Esg, criteri che valutano la sostenibilità e la responsabilità sociale delle aziende, analizzando tre aree principali: Environmental (Ambiente), Social (Sociale) e Governance (Governo). Una crescita che ha portato il Gruppo a "superare i mille dipendenti, promuovendo lo sviluppo nei nostri territori, facendo attenzione massima ai principi Esg, sostenendo aziende e famiglie, con una base di 24 mila soci, e quasi il 50% dei dividendi che alimentano le erogazioni della Fondazione, che in poco più di 30 anni ha distribuito 150 milioni nei nostri territori", ha spiegato Spadoni.