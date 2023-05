La catena della solidarietà Si moltiplicano le iniziative per sostenere gli alluvionati

Comune, imprese e associazioni insieme per aiutare chi è più in difficoltà. Si ampliano ulteriormente le azioni di solidarietà alla popolazione colpita dal maltempo dei giorni scorsi. L’associazione iLab – Laboratorio imolese ha devoluto la somma di 1.500 euro quale contributo all’emergenza alluvione, entrando così a far parte di un meccanismo virtuoso piuttosto rodato a queste latitudini.

"La vicinanza si esprime anche e soprattutto nei momenti di bisogno - sottolinea Iacopo Annese, presidente di iLab –. Per questo motivo abbiamo anche noi voluto essere parte dei tanti imolesi che sempre si distinguono per unione e solidarietà ai propri concittadini, con l’augurio che quanti colpiti dall’emergenza possano superare al più presto questa situazione di difficoltà".

Come accennato all’inizio, a oggi a sostegno di famiglie e imprese colpite dall’alluvione nell’Imolese sono state attivate diverse iniziative. A cominciare dalla raccolta fondi. Si può contribuire con bonifico bancario al Comune, specificando la causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’, all’Iban IT91-J-05034-21002-000000005271. Attivo anche il Pago Pa su portale Extranext selezionando il pulsante ‘Donazioni emergenza maltempo’.

Ci sono poi le imprese artigiane aderenti a Cna Imola e Confartigianato Assimprese che hanno aderito alla convenzione con il Comune per intervenire a condizioni di particolare favore per le famiglie e le imprese che avranno necessità di ripristinare gli impianti a seguito dell’alluvione.

Non vanno inoltre dimenticate le due tipologie di sostegno che Conad ha previsto a favore delle famiglie, residenti o domiciliate nelle zone colpite dall’alluvione, a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli. La prima è rappresentata dall’iniziativa ‘Aggiungi 1 euro’, che partirà il 22 maggio e andrà avanti fino al 4 giugno nei seguenti punti vendita Conad di Imola e Mordano: Via Montericco 5 DE, Imola; Viale Carducci 107A, Imola; Via B. Croce 34; Imola e Viale Bulzamini 4A, Mordano. Ogni cliente potrà contribuire aggiungendo un euro o multipli alla spesa. La seconda è costituita da uno sconto, a partire dal 50%, per l’acquisto di un modello di frigorifero, di due modelli di lavatrici e di due modelli di forni microonde per le famiglie colpite dall’alluvione.

A questo si aggiunge l’impegno di mettere in campo azioni mirate (alcune hanno già definito pacchetti di aiuti) espresso dalle banche Bper, Bcc Romagna Occidentale, Bcc ravennate forlivese e imolese, Banco Bpm, Banca di Imola e Agrifidi nel corso dell’incontro che ieri hanno avuto con il sindaco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini.