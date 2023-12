La cena degli auguri dell’Accademia della cucina. Il delegato Stanzani guida la trasferta a Trebbo

Equilibri ed equilibrismi gastronomici rigorosamente in salsa emiliana. È stato il Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di Reno a fare da sfondo alla tradizionale cena degli auguri della delegazione di Castel San Pietro – Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina. Il Delegato Andrea Stanzani ha condotto una nutritissima schiera di accademici (oltre 40 i commensali che hanno praticamente monopolizzato l’intero locale) nel ristorante di Max Poggi, tempio di una cucina che partendo dalle radici della tradizione guarda dritto al futuro. Sfrontato l’inizio della cena, con uno dei piatti più conosciuti e riconosciuti di Poggi, l’Insalata russa, traduzione personalissima dello chef che si discosta totalmente dal piatto tradizionale che tutti conoscono. Di sapore splendidamente tradizionale il secondo antipasto, una cocotte con uova, fughi e tartufi, e illuminato e illuminante dopo il tortellino in brodo il passatello arrosto al ragù di limone e limone candito. Merita una menzione a tre stelle la coppa di maiale alla brace in salsa di latte, ma il vero prodigio della serata pre-natalizia regalato da Poggi agli accademici castellano-medicinesi è stato senz’altro il certosino, dolce della tradizione letteralmente ‘smontato’ dal nobil-chef bolognese, con la parte morbida di dolce e di canditi adagiato sul fondo del piatto e sepolto da uno supremo cremoso che regala ad ogni cucchiaiata un boccone che sa di Natale.

Concluso l’anno con la trasferta a Trebbo di Reno, la delegazione di Castel San Pietro-Medicina ripartirà a gennaio tornando ad esplorare un ristorante del suo territorio di competenza.

c.b.