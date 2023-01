La centuriazione e la pensione dei veterani

Molti pensano che il primo sistema previdenziale italiano sia nato a fine ‘800 con il Testo Unico del Regio Decreto 21 febbraio 1895; tale sistema in realtà è stato anticipato di qualche migliaio di anni in epoca romana. La centuriazione (centuriatio o castramentatio) era il sistema con cui i romani organizzavano il territorio agricolo, basato sullo schema che già adottavano nei Castra e nella fondazione di nuove città, ovvero dividevano in centurie, appezzamenti per i centurioni: grandi poderi che davano ai loro militari più anziani a fine carriera. Era insomma una forma primordiale di “pensione” dei soldati. Si costruiva sul terreno una strada principale e poi si realizzavano altre strade minori, tutte poste parallelamente a una distanza fissa dalla principale, pari a 20 actus (710,4 metri). Poi si realizzavano altre strade minori in senso ortogonale, o anche canali artificiali, per “chiudere” il quadrato. Lo schema era rigido: si dovevano comporre tutti appezzamenti quadrati. I "lati" del quadrato (chiamati limites in latino) dovevano essere ortogonali tra loro. Gli assi (limites) della centuriazione che erano orientati in senso est-ovest si chiamavano decumani, mentre quelli nord-sud erano i kardini (singolare: kardo). Per attuare questa divisione si utilizzava uno strumento, la groma. I romani cominciarono ad utilizzare la centuriazione in relazione alla fondazione, nel IV secolo a.C.. Lo sviluppo delle caratteristiche geometriche ed operative che sarebbero divenute quelle classiche si ebbe con la fondazione delle colonie nella pianura padana, a partire da Ariminum (Rimini) nel 268 a.C. L’agro imolese venne centuriato intorno al 180 a.C., negli anni immediatamente successivi alla costruzione della via Emilia. Ancora oggi, dopo duemila anni, molte strade e la ferrovia Imola-Bologna seguono il tracciato dell’antica centuriazione romana e spesso quindi camminiamo su antiche strade romane senza neppure accorgercene.

A cura di Andrea Podestà