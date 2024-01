La cerimonia in vicolo Giudei . Imola non dimentica la Shoah : "Qui pagato un prezzo alto"

Proseguono le iniziative per il ‘Giorno della Memoria’. Ieri mattina, in vicolo Giudei, uno dei momenti chiave delle celebrazioni con la consueta la cerimonia di deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Come ogni 27 gennaio erano presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Panieri, il vicesindaco Fabrizio Castellari e gli assessori Pierangelo Raffini, Elisa Spada e Daniela Spadoni. E ancora: il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, il vicepresidente dell’Aula di piazza Matteotti, Nicolas Vacchi, autorità militari e religiose e i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma, Anpi e Aned.

"Il mondo ha bisogno di pace. In uno scenario internazionale così pieno di conflitti, dobbiamo essere tutti impegnati a costruire la pace", ha detto il sindaco Panieri prima di deporre la corona alla lapide. "Anche la nostra comunità – ha proseguito il primo cittadino – ha pagato un prezzo molto alto e il nostro pensiero, commosso, va alle vittime delle persecuzioni razziali e della Shoah e a quanti, perseguitati militari e politici sopravvissuti ai lager, hanno poi deciso con fatica di dedicare il resto della loro vita alla testimonianza e ai più giovani, a trasmettere in loro quella consapevolezza e quel senso di Memoria capace di trasformarsi in impegno per la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i popoli, la libertà e la democrazia".

Il sindaco ha quindi ricordato le figure di Vittoriano Zaccherini, dei fratelli Augusto e Franco Dall’Osso e di Virginia Manaresi. "Vi furono anche tanti italiani che rischiando e a volte perdendo la propria vita, decisero di resistere alla barbarie nazifascista, nascondendo o aiutando gli ebrei a scappare – ha sottolineato il primo cittadino –. Mi riferisco ai ‘Giusti tra le nazioni’ e qui ad Imola ricordiamo la famiglia Edmondo Carlo Bizzi, la moglie Nerina, le figlie Bianca e Laura, e figure come don Giulio Minardi, il sindaco Amedeo Ruggi, Giuseppe Maiolani che nascosero e protessero o aiutarono a fuggire famiglie ebree".

Nel suo intervento, il primo cittadino ha quindi rimarcato anche "l’importanza del coinvolgimento dei giovani, nel tramandare la memoria". In questo senso, va ricordata la mostra ‘Ritorno alla vita’, ideata dall’istituto comprensivo 6 e allestita nella sede dell’assemblea legislativa della Regione, nonché l’impegno del comprensivo 7, con le testimonianze di giovedì scorso in Consiglio comunale, e quello degli studenti che hanno partecipato lo scorso anno al ‘Viaggio della memoria’ e che sempre nell’Aula di piazza Matteotti hanno presentato un video su quell’esperienza.

"Dobbiamo condannare gli episodi di violenza, odio, discriminazione verso minoranze etniche e religiose che sono ripresi in modo preoccupante in queste settimane – ha concluso il sindaco Panieri –. Per questo serve una cultura della pace, dell’accoglienza e dell’apertura a chi è diverso da noi ponendo al centro del nostro sguardo la dignità umana. Senza dimenticare ciò che la storia ci insegna".