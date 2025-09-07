La Cgil sostiene la Palestina. Raccolti oltre tremila euro: "Faremo altri banchetti"

La Camera del Lavoro di Imola, il suo Sindacato pensionati italiani e gli imolesi porgono la mano a Gaza con oltre 3.200 euro per aiuti umanitari. Nella mattinata di ieri, sono scesi in piazza Matteotti con un banchetto solidale gli impiegati della Cgil territoriale per partecipare all’iniziativa "La Cgil per Gaza". Un’iniziativa a cui hanno aderito Camere del Lavoro in tutta l’Italia, per promuovere la raccolta fondi organizzata dalla Cgil nazionale, con la collaborazione dell’Associazione delle Ong Italiane (Aoi) e la Ong Ciss di Palermo.

L’obiettivo primario della raccolta è di finanziare beni di prima necessità da inviare alla comunità palestinese e ai campi profughi, tra cui cibo, medicine e aiuti umanitari. Sono state tanti gli imolesi che ieri hanno voluto contribuire con una donazione: alla fine della mattinata la cifra raccolta superava i 600 euro. "Oltre alle donazioni dei cittadini, ci sarà anche una devoluzione di 1.800 euro da parte della Camera del Lavoro di Imola e altri 800 euro del Spi, il Sindacato pensionati italiani Cgil di Imola", ha spiegato Stefano Moni, segretario generale della Camera del Lavoro imolese. Per un totale che ammonta, quindi, a 3.200 euro.

"I soldi che ci vengono donati passano alla CGIL nazionale – ha spiegato poi Maurizio Serra, segretario generale funzione pubblica della Cgil Imola –, che a sua volta è in contatto con le Ong che via mare spediscono container e fanno arrivare ortaggi freschi alle famiglie palestinesi. Negli ultimi mesi ci sono riusciti due volte". Contemporaneamente, l’iniziativa vuole sostenere anche le spese della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che, grazie a trenta navi presto in partenza, tenterà di portare tonnellate di aiuti alla Striscia. "Oltre al tentativo di raccogliere fondi per dare aiuti concreti al popolo palestinese – hanno concluso Moni e Serra –, l’auspicio dell’iniziativa è anche quello di tenere più possibile viva l’attenzione sul genocidio a Gaza. Visto il successo di ieri, siamo intenzionati a ripetere l’attività nelle prossime settimane". Non si tratta della prima iniziativa di solidarietà: lo scorso gennaio, sempre attraverso il fondo delle trattenute per sciopero, la Camera del Lavoro di Imola ha devoluto 1.400 euro a Emergency.