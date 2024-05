La ’Chiave della città’ a Stefano Domenicali

Il ritorno del Gran premio sarà anche l’occasione per consegnare all’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, la ‘Chiave della città’. Il conferimento del prestigioso riconoscimento era già in programma nel 2023, ma al pari del weekend di gara è stato annullato causa alluvione. La data della consegna, che avverrà con ogni probabilità in Municipio, verrà ufficializzata nei prossimi giorni; ma sarà comunque prima del fine settimana iridato. Già nel 2004 l’allora amministrazione comunale aveva assegnato a Domenicali il riconoscimento ‘Grifo Città di Imola’.