La chirurgia fa un salto nel futuro Da Sacmi un nuovo elettrobisturi

Inaugurato l’elettrobisturi di nuova generazione, standard di riferimento per le attività di endoscopia digestiva, che Sacmi aveva deciso di donare all’Ausl nelle scorse settimane.

Alla presenza del sindaco Marco Panieri, del presidente di Sacmi, Paolo Mongardi, e dei direttori generale, sanitario e di presidio dell’Azienda sanitaria imolese, rispettivamente Andrea Rossi, Andrea Neri e Carlo Polito, è toccato a Pietro Fusaroli, direttore della Gastroenterologia ed endoscopia digestiva e alla sua équipe illustrare lo strumento ed eseguire una breve dimostrazione di utilizzo nell’ambito delle principali attività del servizio.

"È un apparecchio di ultimissima generazione e di alta gamma – ha spiegato Fusaroli –. Uno strumento intelligente. È quanto di meglio si possa avere in endoscopia digestiva e al momento è unico nel suo genere in regione. La precisione del taglio e del coagulo è decisamente superiore a quella degli elettrobisturi precedentemente utilizzati. Sia per la semplicità di utilizzo che per l’efficacia, questo strumento, che utilizziamo da alcune settimane, ha prodotto un ulteriore salto di qualità delle nostre prestazioni".

Ringraziamenti al presidente Sacmi e a tutto il Consiglio di amministrazione, ai soci e alle maestranze dell’azienda sono arrivati da tutta l’équipe e della direzione dell’Azienda Usl di Imola.

"Come sempre Sacmi è molto vicina alla sanità del territorio e alla comunità che è la prima vera destinataria di questa donazione – ha sottolineato il direttore generale Rossi – L’innovazione è molto importante, in particolare nelle discipline che stanno più progredendo come la gastroenterologia interventistica. Oggi gestiamo e risolviamo ambulatorialmente situazioni che solo qualche anno fa esigevano interventi in anestesia generale, degenza e convalescenza di diversi giorni per il paziente. Queste tecnologie sono per i professionisti, ma soprattutto per i pazienti, un grande guadagno in qualità e salute".

Ultima parola a Mongardi. "Il sostegno alla nostra comunità è nel Dna della nostra cooperativa così come l’innovazione tecnologica – ha concluso il presidente della Sacmi –. Abbiamo quindi appositamente ricercato, scegliendo questa donazione, il connubio tra questi due aspetti, che siamo lieti sia stato ottimamente realizzato da questo apparecchio avanzato che, unitamente alla professionalità di chi lo utilizzerà, siamo certi garantirà migliore efficacia nella cura della nostra comunità".