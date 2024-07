La Cila Ciicai celebra i suoi primi vent’anni a bordo piscina

Oltre 200 persone tra giardino e bordo piscina. Così Cila Ciicai, realtà operante nel settore della termoidraulica e dell’arredo bagno, ha festeggiato la scorsa settimana i 20 anni di attività della filiale di Castel San Pietro Terme. Nata come Cila all’alba del millennio, nel 2023 ha preso il nome di Cila Ciicai in seguito alla fusione avvenuta con il Ciicai di Ravenna, e oggi conta 13 filiali e 8 showroom distribuiti tra le province di Ravenna, Bologna e Ferrara. Durante la serata di festeggiamenti che si è tenuta all’Anusca Palace Hotel, il Consorzio ha confermato la volontà di guardare ad un futuro dove il cambiamento delle fonti energetiche è un percorso obbligato puntando "su una sempre maggiore professionalità e sulla ricerca di prodotti per sfruttare di più e al meglio le energie rinnovabili", e ha anticipato l’intenzione di proseguire la sua espansione puntando "verso nord", auspicando "aiuti da governo e regioni attraverso contributi e detrazioni che offrano un sostegno al cambiamento-green per le industrie, i privati cittadini e gli imprenditori".