La Cisl: "Buoni pasto, battaglia di tutti. Ma si segua il contratto nazionale"

"Non servono spot, ma uno sforzo comune per applicare il contratto nazionale che alcuni non hanno sottoscritto". Così la Cisl Funzione pubblica in merito alla recente sentenza del Tribunale di Bologna che ha riconosciuto il diritto al buono pasto sostitutivo per alcuni lavoratori dell’Ausl imolese.

Una sentenza, quella rivendicata dalla Fials, che secondo la Cisl Fp rappresenterebbe solo "l’ultima di una serie di pronunce già ottenute a livello nazionale anche dalla nostra sigla in questi anni. È fondamentale – proseguono dal sindacato – ricordare che la questione del diritto al pasto riguarda tutti i lavoratori, turnisti e non, che non hanno possibilità di fruire del servizio mensa e a prescindere dall’affiliazione sindacale". Alla luce di quanto sopra, secondo la Cisl Fp, lo sforzo comune deve essere quello di "applicare quanto previsto dal contratto nazionale, anche se alcune sigle sindacali si sono rifiutate di sottoscriverne il rinnovo che rendeva ancora più esigibile questo diritto".

Detto questo, da via Volta fanno sapere di ritenere quindi che su questo tema la "vera battaglia" non debba essere per via giudiziaria "a beneficio solo di qualcuno o tra sigle sindacali", ma "comune e finalizzata ad ottenere da parte dell’azienda una risposta concreta al diritto di usufruire di un pasto idoneo per tutti i lavoratori che operano nei turni notturni o fuori dalle fasce orarie coperte dal servizio mensa".