La città che studia anche d’estate . Biblioteche e aule aperte fino a sera

La città si fa alleata di chi studia. Mentre il sole invita a tuffi e passeggiate, c’è chi ha ancora un traguardo da tagliare tra libri, appunti ed esami. Per loro – studentesse e studenti delle superiori e dell’università – Imola si attrezza: più aule aperte, orari estesi e nuove postazioni disponibili fino a sera. Grazie alla sinergia tra Comune e sede distaccata dell’Università di Bologna, arriva un’estate a misura di chi studia. Un gesto concreto per chi sceglie di restare in città e concentrarsi sul proprio percorso formativo.

LA BIBLIOTECA COMUNALE

La Biblioteca comunale, già molto frequentata da chi studia, rinnova il suo impegno: fino al 15 luglio, oltre ai consueti pomeriggi del martedì (fino alle 22.30) e del giovedì (fino alle 19), si aggiungono le aperture straordinarie del mercoledì e venerdì, dalle 14.15 alle 19. Durante questi turni extra saranno accessibili le sale studio del piano terra e sarà attivo il servizio di prestito e restituzione dei materiali. Gli orari estivi della Bim (via Emilia, 80) saranno: fino al 31 luglio e dal 22 agosto al 14 settembre: lun-sab 8.30–13; martedì 14.15–22.30; giovedì 14.15–19; novità mercoledì e venerdì 14.15–19 (fino al 15 luglio); dal 1 al 8 agosto: lun-ven 8.30–13; martedì e giovedì 14.15–18; dal 9 al 21 agosto: chiusura estiva. Tra piano terra e primo piano si contano oggi oltre 130 posti studio, con spazi dedicati alla consultazione, tavoli singoli e la sala giuridica. Le nuove 16 postazioni aggiunte al piano terra rendono la sala lettura ancora più accogliente. Tutta la struttura è coperta dalla rete gratuita EmiliaRomagnaWifi. Anche la sezione ragazzi Casa Piani resta aperta fino all’8 agosto per il prestito dei libri, mentre le altre biblioteche del sistema imolese seguiranno le consuete aperture, con chiusura collettiva dall’1 al 21 agosto.

PALAZZO DAL PERO

Non è da meno la sede imolese dell’Università di Bologna, che nella sala studio di Palazzo Dal Pero (piazza del Duomo, 9) offre 50 posti coperti da rete Almawifi. Anche qui l’estate porta una ventata di novità, con aperture prolungate in orario serale. Ecco gli orari estivi: dal 18 giugno al 30 luglio: lunedì e mercoledì fino alle 22; martedì, giovedì, venerdì e sabato 8:30–19:30; dal 4 all’8 agosto e dal 25 al 29 agosto: apertura ridotta 8:30–14:30; dal 11 al 22 agosto: chiusura estiva; dal 1° settembre: lun-sab 8:30–19:30. È possibile monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti tramite l’app Affluences, così da evitare file e sfruttare al meglio il tempo disponibile.

IL COMMENTO

"Imola è una città sempre più universitaria, e come amministrazione crediamo fermamente nell’importanza di creare le migliori condizioni possibili per il successo formativo delle studentesse e degli studenti, offrendo loro servizi all’altezza – dichiarano gli assessori Giacomo Gambi (Cultura e Politiche giovanili) e Gianna Gambetti (Scuola e Università) –. L’estensione degli orari estivi della biblioteca comunale e degli spazi studio universitari, per cui ringraziamo il prof. Callegati, delegato referente accademico per la sede imolese di Unibo, nasce proprio da questa visione: offrire ambienti accoglienti, funzionali e accessibili anche nei mesi estivi, in cui tanti giovani si preparano agli esami. Un investimento in cultura, ma anche in futuro, perché una città che sostiene lo studio è una città che cresce".