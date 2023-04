La città in lutto Francesco Spadoni maestro di sport e vita Fondò la volley Clai

Poche parole, tanti fatti. Era così Francesco Spadoni, morto nella notte di ieri all’età di 83 anni, tra le figure più iconiche dello sport cittadino.

Si devono a lui, infatti, le origini di quella Csi Clai Imola che oggi milita nei quartieri nobili della serie B1 del volley nazionale.

Ma anche parte della genesi della cooperativa Clai di Sasso Morelli, tra le realtà leader nel comparto dell’agroalimentare.

Nato l’11 ottobre 1939 in una famiglia numerosa di dichiarata fede cattolica, Spadoni incontra la pallavolo da giocatore tra le fila della Libertas del guru Dante Mazzucca.

Una specialità che, di lì a poco, comincia ad insegnare ad un gruppo di ragazze della parrocchia di San Prospero. Una località a due passi da Imola che diventa presto la sua residenza. L’ingresso da allenatore nel settore giovanile della stessa società poi l’idea di fondare la Libertas San Prospero.

Il 16 febbraio 1974 le nozze con Anna Maria Loreti, solida spalla di vita e di avventure sportive, punto fermo della gestione amministrativa del sodalizio e poi perfino presidente.

La nascita dei figli Luca, Cristiano, Emanuela e Carlo che non ridimensiona la dedizione per l’insegnamento del volley a decine di generazioni di bambine imolesi. Un percorso di oltre 40 anni, con Spadoni ben saldo in panchina alla guida di diverse formazioni del vivaio targato Clai fino al 2012, improntato sulla faccia più sana dello sport.

Quella capace di mettere davanti a tutto i valori umani. Quella in grado di prediligere condivisione, partecipazione e aggregazione al posto del cinismo dei risultati agonistici.

La ferma volontà di costruire un ambiente sano nel quale trovare educazione, socialità e divertimento. Senza trascurare la crescita tecnica delle squadre che, nel tempo, toccano il vertice del movimento tra allori e titoli tricolore giovanili.

Una marea di ricordi che intrecciano i tanti chilometri percorsi da quel pulmino verde, con Spadoni sempre alla guida, stracolmo di volti sorridenti pronti a fare tappa nell’ennesima palestra. Un viaggio ridimensionato soltanto per sopraggiunti limiti d’età con il passaggio di mano, a livello societario, materializzato nel giugno del 2007, sedici anni fa.

"Grazie Francesco per tutto quello che ci hai insegnato, continua a tifarci da lassù", ha scritto sui social la Csi Clai.

"Una personalità generosa, impegnata nel sociale e nello sport, due ambiti nei quali ha contribuito alla crescita della nostra città – ha scritto nel suo messaggio di cordoglio il sindaco di Imola, Marco Panieri -. La pallavolo come mezzo per trasmettere valori e insegnamenti. Il contributo per formare molti giovani".

Il funerale di Spadoni si terrà il 27 aprile, con partenza dalla camera mortuaria alle 13.30, nella chiesa di San Prospero dove questa sera ci sarà la recita del rosario. L’ultimo abbraccio della cittadinanza, c’è da scommetterci, sarà molto affettuoso e partecipato.

Mattia Grandi