La Città Metropolitana al lavoro per uniformare la tariffa turistica

La Città metropolitana ci pensa da tempo: istituire un’unica tassa di soggiorno valida in tutta la provincia di Bologna, Imola e circondario compresi, per poter superare le disparità tra territorio e territorio e, in particolare, raccogliere in questo modo un flusso di risorse più ampio, da poter distribuire meglio. Tra i primi, e più convinti, sostenitori dell’imposta turistica metropolitana c’è da sempre Mattia Santori, delegato al turismo di Palazzo Malvezzi, che nel maggio del 2022 aveva lanciato la proposta, spiegando anche come il Comune di Bologna (il primo dell’area metropolitana ad adottare la tassa nel 2012) avesse messo a disposizione degli altri Comuni il proprio software e una formazione tecnica ad hoc. Ad oggi su 55 Comuni dell’area metropolitana sono poco più di dieci quelli che applicano la tassa di soggiorno. Se il tributo fosse applicato su tutta l’area metropolitana si potrebbe incassare circa 1 milione di euro all’anno, che andrebbe ad aggiungersi agli 1,5 milioni (di media) che incassa solo Bologna.