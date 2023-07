La città nella morsa del caldo "Il fine settimana sarà rovente"

di Gabriele Tassi

Le tre del pomeriggio. Trentasette gradi e un’afa che promette di arrivare almeno fino a alla serata di domani. Poi la tregua e il ritorno di fiamma nel weekend dei grandi eventi. L’estate, quella vera, investe da inizio settimana il territorio imolese. Non risparmia nessuno: Bassa, Vallata e città, dove il caldo "si fa sentire ancora più forte – spiega Fausto Ravaldi, della stazione meteo dello Scarabelli – grazie alla complicità di asfalto, pietre e cemento".

Professore, a cosa si deve quest’ondata di caldo arrivata praticamente in un attimo?

"Da un po’ di giorni, precisamente dall’8 di luglio, siamo sotto l’influenza dell’anticiclone africano, spinto verso di noi dall’anticiclone delle Azzorre. Ha investito prima sud e centro Italia, poi, da lunedì, ha scavalcato anche l’Appennino, arrivando fino a noi".

Cosa è cambiato rispetto a prima?

"Fino alla scorsa settimana il meteo dei nostri territori risentiva dell’anticiclone delle Azzorre, con temperature tutto sommato miti per il periodo estivo e mattinate fresche, capaci di raffreddare asfalti e superfici dei palazzi. Insomma tutto il contrario di quello che sta accadendo ora. In questo momento siamo soggetti a quella che in dialetto si dice ‘curéna’ ovvero il vento di libeccio".

Cosa ci dicono le temperature?

"In questi giorni le massime transitano fra i 35 e i 38 gradi, con un’umidità relativa che oggi (martedì) era del 34%, ben sopra alla nostra zona di comfort. Almeno due i gradi in più percepiti dal nostro organismo".

La domanda che si fanno tutti è: quanto potrà durare ancora il caldo?

"Il mondo della meteorologia, in fatto di previsioni viaggia sempre nel campo delle ipotesi. Ma considerato che gli anticicloni hanno delle ‘turnazioni’ dai 5 ai 7 giorni, possiamo pensare di avere una tregua fra domani e dopodomani, visto l’inizio dell’8 di luglio".

Cosa dobbiamo aspettarci?

"Di certo non un repentino calo delle temperature e situazioni da maglioncino, ma avremo molto più probabilmente un ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che mitigherà un po’ il nostro clima, mentre quello Africano dovrebbe restare confinato almeno per un po’ a sud dell’Appennino. La ‘curéna’, lascerà il posto a venti venti più freschi da nord est (bora) e nord-ovest (maestrale)".

Poi il ritorno di fiamma.

"Logico aspettarsi per il weekend un colpo di coda del caldo con un cielo molto sereno. Una situazione che, vista la possibile presenza dell’anticiclone Africano potrebbe protrarsi anche fino a metà della prossima settimana".