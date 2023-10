La città piange. Teresa De Brasi, donna coraggiosa

La città piange Teresa De Brasi, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 79 anni. Da sempre impegnata nel sociale, De Brasi è stata una storica femminista molto conosciuta in città e non solo. Lascia la figlia Annalisa, la nipote e il fratello, l’ex sindaco Raffaello De Brasi.

Negli anni Novanta aveva fondato l’associazione ‘La Cicoria’, nata per occuparsi di disagio psicologico femminile ma che poi estese la propria attività al sostegno delle donne che subiscono violenza, attivando un servizio concreto di accoglienza in case rifugio. Nel 2012 l’associazione ‘La Cicoria’, che aveva sede in uno dei padiglioni dell’Osservanza, cessò la propria attività, dopo essere stata per anni di enorme stimolo per le istituzioni imolesi grazie proprio al lavoro della De Brasi.

Schierata spesso su posizioni di avanguardia, negli anni De Brasi ha infatti sempre denunciato l’insufficienza del lavoro svolto dalla politica locale e dai servizi sociali sui temi della condizione femminile; e in particolare per quelle donne che fanno parte delle fasce più deboli della popolazione.

Dagli archivi del Carlino, riaffiora un durissimo atto di accusa datato febbraio 2011 e indirizzato appunto alle istituzioni locali. "La rete non c’è", erano state le parole usate da De Brasi per denunciare la mancanza di collaborazione tra soggetti pubblici e associazionismo nell’affrontare il problema della violenza sulle donne. E ancora: "La rete c’è fra Asp e Ausl, ma dopo venti anni spesi in questo ambito noi della Cicoria ci siamo sentite umiliate. Al Tavolo per il contrasto alla violenza sulle donne si disse che sarebbe stata realizzata una scheda di rilevazione della violenza attraverso la collaborazione di tutti, ma noi ci siamo viste arrivare un documento che in pratica era stato predisposto solo da Ausl e Asp. Perché?".

Negli ultimi anni, De Brasi si era poi dedicata unicamente alla sua vita privata trasferendosi a Dozza, dove per un periodo aveva gestito anche un ristorante storico del paese assieme alla figlia.