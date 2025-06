La città si colora di mercoledì. Shopping, musica e iniziative. Torna l’evento targato Ascom

Quattro serate coloratissime (ciascuna dedicata a un elemento naturale) tra shopping, musica e iniziative. Al via mercoledì 18 giugno, con il primo atto dedicato al fuoco, ‘Imola di mercoledì’. L’evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom, con l’obiettivo di far (ri)scoprire a tutti un centro storico animato e divertente, accompagnerà come di consueto il cuore della città per quasi un mese.

"Quest’anno vogliamo dare importanza al tema della natura – sottolinea Marco Nannoni, presidente dell’associazione di categoria –. Per noi è un grande impegno, portato avanti sempre con passione, organizzare questo evento che dà visibilità alle attività della città, supportati dalla costante collaborazione degli operatori che più che mai hanno dimostrato un forte interesse a proporre idee per animare il centro storico. Tutte le attività partecipano attivamente, anche in sinergia tra loro, per creare insieme a noi un programma sempre nuovo ed accattivante, da far scoprire ai numerosi visitatori passeggiando per le vie del centro storico".

Si inizia come detto il 18 giugno con il fuoco e il colore rosso, si prosegue il 26 giugno con l’acqua e il colore azzurro e il 2 luglio con la terra e il colore nocciola, per finire mercoledì 9 luglio con l’aria e il colore bianco.

"Sarà un’edizione come sempre fresca e vivace, con tante novità e un’attenzione particolare al commercio e alle attività economiche – aggiunge Andrea Martelli, direttore generale di Confcommercio Ascom –. L’obiettivo è sempre quello di dare maggior visibilità ai negozi tradizionali, che quotidianamente mantengono vivo il nostro centro storico e stimolare i consumi locali, visitando le numerose vetrine colorate diversamente a seconda del tema della serata".

L’evento vede la partecipazione attiva di tantissime realtà commerciali che ogni sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un’occasione per incontrarsi, conoscersi e fare acquisti fino a tarda sera. Torna anche quest’anno, nell’Infopoint dell’evento in piazza Caduti per la Libertà, l’iniziativa ‘Shopping by night’: a coloro che consumeranno o faranno acquisti nel centro storico per un importo minimo di 30 euro sommando due diversi scontrini, verrà regalata la t-shirt ‘I quattro elementi’.

"Nonostante i crescenti sforzi che ogni anno dobbiamo sostenere, crediamo fortemente che questa manifestazione che ci impegna per mesi insieme alle attività del centro storico sia un segnale concreto di sostegno agli operatori economici che rappresentiamo e vogliamo supportare – prosegue Martelli –. Si tratta di iniziative da non considerare come scontate, che vanno oltre l’essere mera associazione di categoria e che vengono sempre maggiormente apprezzate, come ci dimostrano i nostri soci storici e quelli che ogni anno scelgono di associarsi a Confcommercio Ascom. Ringraziamo in modo particolare tutti i partner che ci sostengono nell’edizione di quest’anno e ci permettono di realizzare questo splendido evento, dimostrando concretamente di avere a cuore la propria città".