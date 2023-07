La città si illumina Sostituiti 300 lampioni, ma ora serve lo sprint "Lavori finiti nel 2024"

di Enrico Agnessi

Trecento lampioni sostituiti in quasi tre settimane di lavori, ma l’impegno di accelerare al più presto le operazioni in modo da rimpiazzare tutti gli 11mila punti luce presenti in città (monumenti compresi) entro la fine del 2024. Comune, Hera, Cims, Area Blu e studio I-Dea hanno tracciato ieri in Municipio un primo bilancio dell’attività di rinnovamento dell’illuminazione pubblica (i led garantiranno più visibilità e minori consumi) cominciata lo scorso 11 luglio. Si tratta di un maxi-progetto da oltre 24,6 milioni di euro al quale la Giunta, bersagliata dalle critiche per lo spegnimento dei lampioni nelle ore notturne durante l’ultimo inverno segnato dai rincari energetici, tiene in modo particolare.

"Quel sacrificio non sarà più necessario – assicura oggi il sindaco Marco Panieri parlando di quanto accaduto nei mesi scorsi, con strade e piazze rimaste al buio tra le proteste di cittadini e forze politiche di opposizione –. La scelta di tagliare l’illuminazione pubblica è stata pesante, ma non si ripeterà più. Questo è un progetto che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della comunità. Garantirà un risparmio di oltre il 62%, puntando su una filiera corta che rappresenta le eccellenze del nostro territorio".

Il riferimento è al fatto che a realizzare l’intervento è il raggruppamento di imprese composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune tramite Area Blu per la concessione, mediante la cosiddetta ‘finanza di progetto’, del servizio di illuminazione pubblica cittadina per 20 anni. A curarne la progettazione e seguirne la direzione lavori è lo studio I-dea, mentre tutto il percorso che ha portato al bando e all’affidamento è stato seguito da Area Blu.

"In questo progetto c’è l’essenza di cosa è Hera – afferma Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo –. Un operatore che investe e fa crescere il territorio affrontando le sfide mercato. E lo fa attraverso un progetto come questo che parla di sostenibilità e valore condiviso".

I lavori sono partiti l’11 luglio in via Raggi, nella frazione di Sesto Imolese colpita dall’alluvione. E nei giorni scorsi hanno interessato, tra le varie zone, anche quella Bretella dove però gli automobilisti che protestano per l’accensione degli autovelox difficilmente faranno caso alle nuove luci.

"Stiamo andando avanti ancora a macchia di leopardo perché le forniture dei corpi illuminanti non sono state tutte completate – ricostruisce Alberto Ricci Petitoni, progettista dello studio I-Dea –. Ma come succede nelle fasi iniziali di qualsiasi lavoro, qualche piccolo disservizio può esserci. L’importante è il risultato finale".

Il crono-programma è presto detto: entro marzo 2024 è prevista la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, alla quale seguirà quella architettonica. I principali monumenti della città si mostreranno infatti sotto una nuova luce entro luglio del prossimo anno. A quel punto, bisognerà completare i servizi ‘intelligenti’: telecamere, sistemi di lettura targhe e sensori di monitoraggio degli allagamenti. Previsti infine anche alcuni nuovi attraversamenti pedonali e colonnine per la riparazione delle bici.

"Per quanto riguarda l’illuminazione monumentale, i due elementi fondamentali sono Rocca sforzesca e piazza Matteotti – ricorda Ricci Petitoni –. Abbiamo già iniziato un dialogo con la Sovrintendenza di Bologna: sono loro gli interlocutori per quanto riguarda i dettagli progetto. Alla Rocca ci sarà una nuova illuminazione anche per i percorsi, che garantiranno un effetto di grande bellezza. Anche piazza Matteotti avrà livelli di luce adeguati alla sua importanza. È un grande progetto che ci rende orgogliosi".