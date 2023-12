La città torna sui pedali . Ecco il Giro donne 2024 : "Un’altra grande vetrina"

Il Giro d’Italia donne arriverà in città nel 2024. In estate la carovana (doppiamente) rosa approderà in Emilia-Romagna con le tappe Sabbioneta (Mantova)-Toano (Reggio Emilia) il 9 luglio, e Imola-Urbino il 10. Il tutto, un secolo dopo la prima e unica partecipazione di una donna, Alfonsina Strada di Castelfranco Emilia, a un’edizione del Giro d’Italia maschile (era appunto il 1924). A cento anni di distanza, il ciclismo femminile sempre più protagonista, con una manifestazione che dal 1988 rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti di questa disciplina.

"Il 2024 sarà davvero un anno speciale per l’Emilia-Romagna, terra che ha dato al ciclismo alcuni dei più grandi campioni di tutti i tempi. E voglio fin d’ora salutare le campionesse del Giro d’Italia Women – ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini –. Il ciclismo femminile sta vivendo una crescita importante come è giusto che sia visto il valore e l’impegno di queste atlete e sono certo che anche la prossima edizione di questa competizione saprà regalare ai tanti appassionati di questo sport grandi emozioni. Oltre a rappresentare una nuova occasione di valorizzazione del nostro territorio, a partire dai Comuni colpiti dalla alluvione del maggio scorso, e sui quali dobbiamo mantenere alta l’attenzione".

Quasi 250 chilometri attraverso le province di Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. La prima tappa Sabbioneta-Toano, di 111 chilometri, dopo la partenza in Lombardia, attraverserà tutta la provincia di Reggio Emilia, dalla Val d’Enza all’Appennino, attraverso i Comuni e i centri abitati di Poviglio, Castelnuovo di Sotto, Calerno, Montecchio Emilia, Bibbiano, Quattro Castella, Montecavolo, Puianello, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Veggia, Roteglia, Ponte Secchia, La Collina.

La seconda tappa Imola-Urbino si snoderà per 133 chilometri nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel cuore dei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Un percorso che toccherà Castel Bolognese, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Torre del Moro, Cesena, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Montalbano, Canonica, Sant’Andrea, Ponte Verucchio, per poi entrare nel territorio della Repubblica di San Marino e da qui nelle Marche fino all’arrivo ad Urbino.

Presentato ieri a Milano, il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 7 al 14 luglio, organizzato da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del ministero dello Sport e dei Giovani.

"Imola è tappa di partenza del Giro d’Italia Women 2024 – esulta il sindaco Marco Panieri –. Il 10 luglio 2024, partenza da Imola e arrivo a Urbino. Un’altra importante data che conferma il forte legame della nostra città con il ciclismo, che vedrà anche il passaggio del Tour de France, pochi giorni prima, e che si aggiunge ad un calendario già molto ricco di eventi internazionali, in Autodromo e non solo, che danno visibilità a Imola e che, in linea con i progetti della Regione, confermano l’Emilia-Romagna quale Sport Valley del Paese".