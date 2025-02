La ’Città verde’ premia viale Andrea Costa

Il Comune è tra i vincitori del premio ‘La città per il verde’ per il progetto ‘Rigenerazione urbana per l’adattamento climatico: viale Andrea Costa ed ex Scalo merci’. È toccato alla vicesindaca Elisa Spada, assessora all’Ambiente, ritirare il riconoscimento nei giorni scorsi durante la fiera Myplant&Garden a Milano. Il premio è promosso da ‘Il Verde editoriale’ in collaborazione con MyPlant & Garden, Touring club italiano, WeTree, Acer Natura e con il patrocinio di Mase, Ispra e Anci.

"Il progetto ha permesso la depavimentazione del 60% delle superfici interessate e la realizzazione di un giardino della pioggia lineare lungo un viale di 600 metri, con l’intento di privilegiare la vistosità e la scalarità di fioriture nel tempo – si legge nelle motivazioni della giuria –. L’iniziativa è un ottimo esempio di drenaggio urbano sostenibile e di composizione paesaggistica".

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del bando adattamento climatico del ministero della Transizione ecologica con l’obiettivo di promuovere interventi di mitigazione e adattamento climatico ed è collegato alla riqualificazione del piazzale della stazione. "L’obiettivo dell’amministrazione – spiega la vicesindaca – è stato quello di coniugare la possibilità di fare un intervento efficace di mitigazione e adattamento climatico, in un’area strategica della nostra città che presentava forti criticità, con la possibilità di fare cultura sull’importanza delle soluzioni basate sulla natura per rigenerare la città in un luogo di forte passaggio. In questi ultimi giorni sono stati installati pannelli informativi che raccontano il valore delle fioriture per la biodiversità e gli insetti impollinatori".