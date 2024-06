La Clai non si ferma, arriva anche la Stival

Il mosaico della Clai si sta componendo. L’ultima tessera messa è l’opposto Sara Stival: la giocatrice classe 2001 ha esperienze sia in B1 che A2. Già l’anno scorso poteva arrivare in maglia imolese, coach Caliendo l’aveva messa nel mirino, ma la giocatrice torinese preferì andare a Melendugno in serie A2, dove ha messo insieme una media di 13 punti a partita.

Quella media ora la Stival la dovrà portare in dote anche alla Clai dove allenatore, compagne e dirigenza si aspettano un grande supporto in fase offensiva. L’arrivo della Stival, arriva dopo quelle delle sue nuove compagne Valentina Pomili (esterno), Irene Mescoli (schiacciatrice), Matilde Pinarello (palleggiatrice), Beatrice Bacchilega (centrale). Alle nuove si aggiungono le confermate Sofia Migliorini (centrale), Alessia Mastrilli (libero) e Sofia Cavalli (palleggiatrice); mentre dal settore giovanile è stata promossa la centrale Chiara Arcangeli (2008). Nei prossimi giorni probabilmente la società prenderà un altro libero da affiancare ad Alessia Mastrilli che sarà la titolare in quella zona di campo.

Sta nascendo una Clai giovane, in perfetto stile societario, ma soprattutto seguendo le indicazioni di coach Caliendo che sta passando l’estate fra vedere gli allenamenti della nazionale, e la corsa per partecipare ad una prossima maratona messa nel mirino. Fin qui l’allenatore campano può essere soddisfatto del lavoro fatto dal club; solo 28 giorni fa la Clai veniva promossa in serie A2. Dopo poche settimane la squadra è più o meno fatta, meglio di così Imola non poteva muoversi sul mercato. All’appello mancano poche operazioni e poi l’organico sarà completo in tutti i ruoli; all’occorrenza verranno promosse altre ragazze dal settore giovanile in prima squadra. La neo promossa Clai ha dimostrato saggezza e competenza anche in una nuova realtà.