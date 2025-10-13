La Clai parte male, poi ribalta Offanengo. Malik trascina le compagne a un’impresa

CLAI

3

OFFANENGO

2

(20-25; 19-25; 25-23; 28-26; 15-7)

CLAI : Hoogers 7, Cavalli, Schena, Salvatori 14, Novello 13, Vecchi, Malik 25, Gambini, Romano, Osana, Foresi 4, Bulovic 7, Busolini 4. All. Bendandi.

OFFANENGO: Ravazzolo 7, Coba 1, De Mario, Compagnin 2, Meoni 1, Bellia 25, Martinelli, Rimini, Tomassini, Caneva 10, Nardelli 19, Zago 19. All. Bolzoni.

Arbitri: Dell’Orso e De Luca.

Il primo match interno del campionato ha consegnato una partita incredibile a chi era al PalaRuggi. Cinque set dall’alto tasso emotivo, la Clai dopo aver perso i primi due parziali sembrava spacciata, invece ha ribaltato la situazione portando a casa gli ultimi tre. La Clai comincia benissimo con il 4-1 firmato da Hoogers, Busolini e Salvatori, le ospiti però stoppano subito la fuga pareggiando i conti.

Sospinte da un’ottima Valentina Zago riescono a prendere qualche punto volando a +3 (5-8), le imolesi tentano di risalire arrivando al -1 (7-8) con il piccolo break di Bulovic.

Offanengo scappa di nuovo prendendo un altro margine di 5 punti; Cavalli e compagne rimangono in scia ma si fermano a 20 lasciando il primo set alle ospiti.

Nel secondo parziale, ancora una volta le cremonesi impongono i propri ritmi, sia fisici che numerici, la forbice si allarga al +3 (1-4), il cuscinetto fra le due squadre aumenta sul +6 (6-12) con le giocate della coppia Zago e Bellia.

La Clai prova a risalire la china, ma contro certe avversarie è difficile rimettersi in carreggiata tanto che i punti da recuperare strada facendo sono ancora cinque (12-18).

Imola ha il pregio di non mollare e non sbracare tanto da tenere tutto in gioco sul 17-20 prima delle giocate vincente di Nardelli, Ravazzolo, Caneva, chiude il set l’errore imolese di Gaia Novello.

Altro inizio choc anche nel terzo parziale, nemmeno il tempo di mettere la palla dall’altra parte della rete, e fra le due squadre ci sono 4 punti di differenze. È uno 0-4 firmato dagli attacchi vincenti delle avversarie e dall’errore ancora di Novello. Imola si sblocca con Malik (1-4). Malik è on fire e con l’aiuto delle proprie compagne va a firmare il pareggio (6-6).

Si va avanti a braccetto, piccolo break esterno (16-19), Clai piazza sette punti di fila (23-19), le biancoblù portano a casa il set (25-23).

Sulle ali dell’entusiasmo parte benissimo il quarto set ed Imola è subito 5-1. Non è una partita scontata e le lombarde fanno un contro break (7-9). La Clai tiene testa alle avversarie tanto da annullare 4 match point passando dal 20-24 al 24-24 con tutti i punti firmati da Malik. Offanengo ha altri palloni da per vincerla, ma la spunta il team di Bendandi (28-26).

Nell’ultimo set, sull’onda emotiva, non c’è storia, vince Imola 15-7.