La Clai prova il campo per la Serie A2

Prove di taraflex per la Clai Imola. Venerdì il club del presidente Stefano Mongardi ha ricevuto le 20 bobine della superficie che comporrà il campo di gioco per tutta la stagione di serie A2 a cui parteciperà la società imolese nell’annata 2024/2025: "Abbiamo approfittato del fatto che il PalaRuggi fosse libero – commenta il presidente Stefano Mongardi – per montare il terreno di gioco, le 20 bobine per il campo sono arrivate venerdì mattina alle 8.30. Ci sono due colori, il rosa dove si gioca e il viola per l’esterno". Il presidente e i suoi collaboratori hanno preso confidenza con quella che dovrà essere una consuetudine durante le partite casalinghe: "Ci sono volute 5 ore per montare e smontare il tutto, e in questa occasione non sono stati spostati i canestri e messe le righe. Le prossime volte impiegheremo sicuramente un tempo minore risparmiando probabilmente un’oretta e qualcosa di più". In tutti i palasport si gioca sulla stessa superficie, questa è una delle sostanziali differenza fra la serie B1 e l’A2 dove milita ora la Clai.

an.mo.