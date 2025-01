La Clai si regala la prima vittoria del nuovo anno. Stival, Bulovic e Ravazzolo infiammano il PalaRuggi

Clai Imola 3Valsabbina Brescia 1(18-25; 25-21;25-19; 25-23 )

CLAI : Pomili 14, Rizzieri, Bacchilega, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 7, Migliorini 1, Mastrilli, Gambini, Visentin, Messaggi, Bulovic 16, Melandri 6, Stival 18. All. Caliendo.VALSABBINA BRESCIA: Siftar 20, Romanin, Franceschini, Riccardi, Veglia, Trevisan 2, Tonello 4, Scacchetti 2, Davidovic 5, Pistolesi 15, Scognamillo, Meli 16. All. Solforati.Arbitri: De Nard e Lambertini.

La Clai si regala un grande inizio anno, con la prima vittoria di questo girone di ritorno. Le ragazze di Nello Caliendo, si sono prese la soddisfazione di battere una delle prime cinque del girone. Imola dopo aver perso il primo set, non ha lasciato scampo alle avversarie. Le bresciane prendono subito in mano il pallino del gioco, e riescono ad accumulare una piccola dote di 3-4 punti, non tarda arrivare la reazione biancoblù con il -2 firmato da Bulovic (11-13). Qua però viene fuori la maggior esperienza delle lombarde che allungano (12-18) e chiudono con l’attacco vincente di Mija Siftar.

Nel secondo set la Clai non si fa intimorire, confezionando un 4-1. Le bresciane rimontano (4-4), le biancoblù sfruttando la buona vena di Bulovic e Ravazzolo vanno un un nuovo vantaggio 12-7. I punti di vantaggio diventano 7 (17-10). Le ospiti un po’ alla volta risalgono a -2 (21-19), seguiti da due attacchi vincenti di Pomili (23-19). E’ la stessa Pomili che la chiude con un’altra schiacciata delle sue. Nel terzo set, ci sono altri tre punti di Pomili (3-1), Brescia ribalta le cose (5-6). Fa un altro break Clai, le bresciane recuperano ancora fino al -2 (18-16), ma qui salgono in cattedra Ravazzolo, Stival e Bulovic con la Clai che porta a casa il punto del 2-1.

Le lombarde premono sull’acceleratore ed è subito 4-7, la Clai non si scompone e riesce a pareggiare i conti a quota 12. Da qui in avanti comincia una gara di nervi, prova a scappare una squadra, l’altra trova la forza di pareggiare. Imola non riesce ad arginare la Pistolesi ed è +1 esterno (20-21). Le imolesi tirano fuori l’ultimo colpo di reni e per Brescia non c’è scampo quando Stival fa saltare in aria il PalaRuggi mettendo per terra il pallone del definitivo 25-23.