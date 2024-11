La classifica di Eduscopio. Alberghetti e Rambaldi si confermano al top

Qualche scivolone c’è, ma, nel complesso, gli istituti imolesi si piazzano in buone posizioni nella ‘classifica’ di Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), on line da oggi, che indica i licei che meglio preparano all’università e i tecnici che vantano un ottimo tasso occupazionale post diploma.

Non prive di polemiche, le classifiche di Eduscopio vengono consultate dalle famiglie. Nell’analisi 2024, si guarda a tutto il territorio metropolitano, Imola inclusa. C’è quindi un raffronto diretto con Bologna.

Primo gradino del podio all’indirizzo Scienze applicate dell’Alberghetti che, nel 2023, si piazza terzo. Top, per le Scienze umane opzione Economico sociale del Rambaldi Valeriani.

Una conferma rispetto allo scorso anno. Restando al Rambaldi Valeriani, perde due posizioni, da primo a terzo, l’indirizzo classico; scala due posizioni, dal quarto al secondo, lo scientifico. Infine, scendono, da primo a secondo, le Scienze umane e da quarto a ottavo il linguistico.

Il Paolini Cassiano è stabile, al secondo posto, per l’indirizzo Economico del tecnico, ma è primo per quello tecnologico. Buone notizie, per il Paolini Cassiano in chiave occupazionale. Primo posto per il tecnico indirizzo Economico. Sul tecnico Tecnologico, l’Alberghetti passa da primo a secondo, mentre lo Scarabelli Ghini da settimo diventa ottavo. Nei professionali a indirizzo Servizi, il Paolini slitta da quinti a sesto, come l’Alberghetti, ma per l’indirizzo Industria e Artigianato. Per l’edizione 2024, il gruppo di lavoro della Fondazione ha analizzato i dati di 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio delle superiori statali e paritarie.

Nel complesso emerge che i diplomati 2020-2021 che vanno all’universita` continuano a risentire dell’effetto Covid, mentre l’occupazione dei tecnici e professionali ritorna ai livelli pre-pandemia.

Dando uno sguardo a Bologna città, Galvani e Copernico sono i migliori licei. Il primo per l’indirizzo classico; il secondo, con un doppio podio, scientifico e linguistico. Ancora e di nuovo come accade negli ultimi anni. Squadernando le tabelle: di nuovo il classico Galvani batte il Minghetti. Sul fronte scientifico, Copernico superstar, seguito, come nel 2023, da Galvani e Fermi. Dal sesto posto sale il paritario Malpighi, quindi Righi (quarto), Sabin (quinto) e i paritari Sant’Alberto Magno e Manzoni. Scienze applicate: Fermi sbaraglia la concorrenza (partiva ad un quarto posto), poi Malpighi (primo), Righi (secondo), Copernico (terzo), Sabin (quarto) e Manzoni. Come sportivo, il podio va al Sabin. Linguistico, tutto invariato: al top sempre il Copernico, poi Galvani, Malpighi, Laura Bassi e il paritario Boldrini.

f.g.s.