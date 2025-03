La Cna punta su Tullini. L’imprenditrice dello Scatolificio alla guida degli artigiani

Una donna alla guida degli artigiani della Bassa. Si è svolta all’Istituto Comprensivo di Minerbio l’assemblea elettiva Cna Area Terre di Pianura. Al voto gli associati Cna che hanno la sede nei Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Medicina.

Le imprese Cna dell’Area Terre di Pianura hanno eletto come loro presidente Cristina Tullini dello Scatolificio Medicinese Srl. Cristina Tullini nasce il 22 dicembre del 1979 a Medicina. Laureatasi in Ingegneria gestionale presso l’Università di Bologna, è entrata nell’azienda di famiglia, assieme al fratello Andrea, già dal 2006, collaborando con il padre Maurizio e lo zio Ezio. Dal 2017 Cristina è al vertice dello Scatolificio Medicinese assieme al fratello Andrea e insieme danno vita a un importante progetto di trasformazione e crescita grazie a investimenti che hanno consentito all’impresa di raggiungere standard qualitativi molto elevati. Lo Scatolificio Medicinese ha sede a Medicina ed ha raggiunto lo scorso anno il traguardo dei 50 anni di attività con un fortissimo radicamento sul territorio. Cristina Tullini ha già operato all’interno degli organi di Cna Bologna nei precedenti otto anni, come componente della presidenza di area Terre di Pianura e di Cna Comunicazione e Terziario Avanzato per i mandati 2017-2020 e 2021-2024.

Insieme a Cristina Tullini nella presidenza di Cna Area Terre di Pianura sono stati eletti come vicepresidente Gilberto Gherardi della ditta Eco.Ser di Castenaso (produzione) e come componenti della presidenza Andrea Giammarinaro della A.G. Costruzioni di Baricella (edilizia), Daniela Griggio della Coop Autotrasporti & Facchini di Minerbio, Manuel Paduano della Marabini Gomme di Quartieri Matteo E C. S.n.c. di Medicina (autoriparazione), Alessandro Ritelli de L’Arte della Pasta Srl di Minerbio (alimentare).

All’assemblea Cna Terre di Pianura sono intervenuti sindaci e assessori dei Comuni dell’area. Durante l’iniziativa sono state premiate aziende dell’area che hanno celebrato il loro anniversario: per Budrio CO.ESA Immobiliare srt (15 anni), DAST di Tugnoli Tiziano & C.snc (oltre 50 anni), Il Punto G di Autoservice snc di Gualandi D. e Guizzardi D. (50 anni). Per Baricella Equipe Max e Rina di Masi Massimiliano (60 anni). Per Castenaso Capelli Marco (oltre 45 anni). Per Granarolo STE-MA srl (75 anni). Per Medicina Lavorazioni meccaniche Cavazza sas di Davide Trerè & C. (oltre 50 anni), SOFINIM srl (oltre 40 anni). Per Malalbergo Tipografia Altedo srl (45 anni). Per Minerbio l’Arte della Pasta srl (10 anni). Per Molinella Spectra di Piazzi Daniele (35 anni).

Zoe Pederzini