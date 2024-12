‘La Coccinella’, Natale in anticipo: "Gli anziani, anima della comunità"

Full immersion nell’atmosfera del Natale per gli anziani ospiti della casa protetta comunale di

Castel San Pietro Terme, La Coccinella, che in questi giorni, in occasione della festa con i volontari delle associazioni castellane Spazio Life e Auser, hanno ricevuto anche la visita della sindaca Francesca Marchetti.

"In un periodo così bello e suggestivo come quello natalizio, alla Coccinella è in programma un mese di ricchi eventi – racconta Andrea Pittelli, responsabile delle attività educative e di animazione nella struttura comunale, gestita dalla cooperativa Elleuno – . Dopo la festa con i volontari della Croce Rossa, che come ogni anno ci hanno fatto compagnia con la consueta allegria, all’insegna della skin art, con palloncini, musica, karaoke, pandori e bevande, si è svolta in questi giorni la festa di Natale con i Christmas Cantores dell’associazione Spazio Life, che hanno deliziato la platea con esibizioni all’insegna della tradizione natalizia e italiana, e con i volontari dell’Auser, che hanno omaggiato gli anziani non solo con la loro continua presenza, ma anche con i buonissimi pandori gustati da tutti".

Nell’occasione è giunta in visita alla Coccinella la sindaca Francesca Marchetti che ha ringraziato le associazioni definendole "la bellezza di Castel San Pietro". Rivolgendosi poi agli anziani la sindaca ha tenuto a precisare che sono "il nostro patrimonio più prezioso, poiché hanno tanto da trasmetterci". Non ultimo il ringraziamento al lavoro svolto da tutto il gruppo di lavoro della Cra e al significato del "prendersi cura delle persone, un valore che come comunità dobbiamo rilanciare e coltivare".

Gli eventi alla Coccinella proseguono con l’incontro con la Cna Pensionati di Imola, la “pizzata” con i familiari e la Messa della vigilia col presepe vivente.

Le gallerie fotografiche delle due feste sono pubblicate sul sito web del Comune https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/ e il video con il saluto della sindaca è nel canale Youtube del Comune ( comunecspt ): https://www.youtube.com/watch?v=toCwSdeopbo