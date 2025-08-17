La collina è ancora una meta: "Weekend da tutto esaurito. Questa vallata è un gioiello"

Estate in collina. È tendenzialmente positivo il bilancio del dopo Ferragosto per le attività ricettive della vallata del Santerno. Sono state tante, infatti, le persone che hanno scelto di risalire la provinciale Montanara in queste settimane per combattere l’afa della città e trascorrere qualche ora di relax in mezzo alla natura. Dalle soste in riva al fiume alle escursioni nei boschi. Ma anche una tappa ideale per la gioia del palato tra gustosi prodotti tipici e ottimi vini: "Un Ferragosto da tutto esaurito a bordo piscina, ai tavoli del ristorante e nelle nostre camere d’albergo – racconta Massimiliano Gurioli, al timone del polo ricettivo di Gallo e Galletto a Castel del Rio –. Un successo anche i nostri campi estivi che calamitano centinaia di giovani in arrivo, ogni settimana, da tutto il circondario imolese. Una proposta ormai consolidata che coniuga sport, intrattenimento e divertimento all’aria aperta". Bilancio, quindi, da pollice alto ma con alcune doverose considerazioni generali in chiave turistica alle latitudini collinari: "I flussi maggiori di gente sono concentrati nel weekend mentre nel resto della settimana si potrebbe puntare a qualcosa di più – ammette Gurioli –. Siamo al lavoro per cercare di dare forma a un turismo più continuativo e di sosta aumentando la qualità e la varietà dei servizi proposti. La vallata del Santerno, per sua conformazione e attrattive naturali da scoprire, è un vero gioiello. La clientela tipo in albergo? Famiglie e coppie".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Alessandro Boldrin alla guida della Taverna San Pietro di Fontanelice: "Siamo partiti un anno fa con l’attività e il riscontro dei clienti è stato subito molto buono – confida –. Abbiamo lavorato sodo, con un ottimo mese di luglio, anche nei giorni infrasettimanali. Un po’ di tregua solo nei venerdì e nelle domeniche concomitanti con gli esodi in direzione del mare". Merito di una proposta enogastronomica di qualità che punta forte su prodotti stagionali e creatività davanti ai fornelli: "Le portate di pesce vanno per la maggiore, anche perché nella vallata del Santerno siamo tra i pochi a proporle – sottolinea Boldrin –. Bene anche le serate a tema con concerti di musica jazz abbinate a sapori internazionali".

Punto di vista leggermente diverso in quel di Borgo Tossignano, all’altezza di viale Marconi, dove c’è Casa Serafini aperta nel febbraio scorso: "È la mia prima estate in collina e non ho uno storico con gli altri anni da mettere a confronto – puntualizza il giovane chef Andrea Serafini –. Ho notato che, da metà maggio alla fine di giugno con l’arrivo dei primi caldi e dei ponti festivi, la gente ha preferito la via del mare. Rispetto alle tendenze primaverili ho registrato un certo calo nelle prenotazioni. Discorso diverso, invece, per un luglio da incorniciare". Tutti elementi utili da mettere nel bagaglio di esperienza: "Mi sono tornate alla mente le parole dei precedenti gestori del locale a riguardo dell’estate a flussi altalenanti in collina – svela Serafini –. Ora, però, testa e cuore sono già proiettati a settembre quando, con l’arrivo di eccellenti prodotti tipici come funghi e tartufi, ci sarà da divertirsi fino a Pasqua".