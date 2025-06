La Colombara festeggia i 20 anni. Serata evento con i primi cittadini

Una tagliatella al ragù e una salsiccia alla griglia, si sa, mette d’accordo tutti. Lo sa bene Lorenzo Adimari, titolare dell’Agriturismo La Colombara di Castel San Pietro, ed ancor meglio lo sa il papà Angelo, colui che quell’agriturismo lo realizzò con la moglie Marta quattro lustri fa. Prima che ristoratore, vicesindaco nell’epoca-Prantoni, Adimari senior una volta in pensione decise di mettere mano alla proprietà acquistata nel ’74 trasformandola in quello che oggi potrebbe essere definito a tutti gli effetti un home restaurant. "Mamma e papà pensarono ad un locale dove si potesse trovare un menù fisso, dove il cliente, una volta arrivato, mangiasse quel che la cucina quel giorno proponeva, quello che l’orto offriva", spiega Lorenzo. Mangiare fuori, insomma, ma come se si fosse a casa propria, in un clima familiare e con prodotti che erano a chilometro zero quando ancora il chilometro zero non era stato neppure pensato, come slogan per attrarre il cliente.

Sabato sera l’agriturismo ha festeggiato i vent’anni di vita facendo sedere attorno ad un tavolo amici di ieri e di oggi, sindaci e politici del presente e del passato, tutti concordi su un punto: alla pasta fatta in casa e alla grigliata è trasversalmente impossibile dire di no. Una sessantina di ospiti tra cui gli ex sindaci Graziano Prantoni e Vincenzo Zacchiroli, l’attuale consigliere regionale Fabrizio Castellari, ex consiglieri comunali come Justin Frosini, con la sindaca Francesca Marchetti giunta a mezzanotte per un saluto, hanno alzato i calici per brindare ai quattro lustri di vita di un’attività del territorio che è cambiata nella forma, ma non nella sostanza.

Claudio Bolognesi