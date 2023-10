La compagnia ’Al nostar dialatt’ dà il via alla stagione teatrale

Comincia stasera alle 21 con la commedia dialettale ‘Un casén in famajja’ della Compagnia ‘Al Nostar Dialatt’ la stagione teatrale 2023-24 al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99. Una stagione organizzata come sempre con la direzione artistica di Dario Criserà e patrocinata dal Comune di Castel San Pietro Terme, che presenta in tutto 18 spettacoli, fra cui 5 della rassegna ‘Tutta un’altra prosa’, 6 di cabaret, 6 commedie dialettali e uno spettacolo fuori abbonamento per il Giorno della Memoria. La commedia di oggi mette in scena un testo di Marcello Gamberini con la regia di Mauro Baricordi- Per prenotare, scrivere un messaggio sms o whatsapp al numero 333 9434148