La compagnia della ’Tombolina’. Nonni sul palco per la Caritas

Metti una sera a teatro, con protagonista una compagnia di nonne e di nonni che alla classica tombola hanno preferito vestire per la prima volta nella vita le vesti di attori. Aggiungici un teatro gremito di festanti amici e parenti, un bel pizzico di solidarietà e un’amicizia che ora corre sul moderno filo dei messaggi whatsapp ed ecco completata la ricetta della "Compagnia nata per caso", nome che, in effetti, mai avrebbe potuto essere più adatto. A ospitare l’allegra neo compagnia è la parrocchia di Osteria Grande, e protagonisti, per una volta attori e non spettatori, sono un nutrito gruppo di nonne e qualche nonno, il gruppo della ‘Tombolina’ settimanale, insomma. Che questa volta, però, hanno abbandonato numeri e cartelle e hanno indossato le vesti della Fata turchina, di Pinocchio, di Geppetto e di tutti gli altri personaggi del Pinocchio di Collodi, fiaba sapientemente riadattata ‘a misura’ di nonni esordienti dalla regista Rosetta Marrone, con Luisa Valieri che ha fatto da ideatrice e motore dell’iniziativa (nonché interprete di Pinocchio), mentre a Chiara Compagnoni è spettato il compito di responsabile del progetto patrocinato dalla Caritas parrocchiale. Franca Digianni, invece, si è occupata della scenografia, tutt’altro che semplice come compito visto che, ha ammesso, "non avevo mai dovuto studiare pannelli di due metri per due".

Esordienti sì, dunque, ma non allo sbaraglio, perché, giurano gli organizzatori, i nonni della Tombolina ci hanno messo del loro eccome, trascorrendo diversi giorni ogni settimana per preparare il loro battesimo attoriale avvenuto domenica scorsa sul palcoscenico delle opere parrocchiali di Osteria Grande davanti a una platea foltissima di 200 persone tra ‘colleghi’ nonni, nipoti e figli. La "Compagnia nata per caso" è ora una nuova realtà a supporto del progetto creativo della Caritas nato e avviato l’inverno scorso, e partito con diversi mercatini realizzati mettendo poi in vendita piccoli lavori artigianali fatti a mano da nonni e nonne della frazione. E se durante le prove, assicura Chiara Compagnoni, "c’è stato tanto divertimento ma anche qualche sano, acceso confronto", grazie allo spettacolo (a offerta libera, con ricavato devoluto alla Caritas) sono poi nate e si sono cementate grandi amicizie, con i neo attori che ora "hanno una chat whatsapp e si dicono prontissimi a proseguire la ‘carriera’ teatrale".

Claudio Bolognesi