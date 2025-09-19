La Conca Verde: "Cerchiamo di farla tornare accessibile"

Lo scorso autunno la piscina Conca Verde, luogo cardine per Fontanelice in estate, è stata duramente colpita dall’alluvione. A distanza esatta di un anno, dopo numerosi sforzi, secondo il primo cittadino Gabriele Meluzzi resta ancora molto da fare, ma non si perdono le speranze.

Che tipo di disastro è stato quello di un anno fa e che danni ha portato?

"L’evento che ha riguardato l’esondazione del rio Colombarino, che scorre affianco all’impianto Conca Verde. Ha provocato, nello specifico, l’inondazione con acqua e fango dei locali tecnici della piscina e della vasca stessa. Parzialmente, in maniera minore, è stato interessato anche il locale adibito agli spogliatoi. Inoltre, abbiamo avuto un danno alle parti esterne, come recinzioni e pavimentazioni, così come all’area verde limitrofa all’impianto natatorio. Nell’esondare, il rio ha creato dell’erosione delle sponde e alcuni problemi alle pareti rocciose, oltre a portare via i giochi di un parco che anni fa avevamo sistemato lì vicino. Danni abbastanza impegnativi, che richiedono interventi di rilievo".

In che modo avete reagito e provato a rimettervi in piedi?

"Subito dopo il disastro, grazie all’intervento di volontari, privati, aziende del territorio e vigili del fuoco, abbiamo attuato un intervento di emergenza. Non volevamo lasciare l’area in uno stato di abbandono. Ci siamo rimboccati le maniche per togliere il fango dalla vasca, rimuovere le recinzioni divelte e abbiamo fatto diversi sopralluoghi. Tutto per cercare di dare un aspetto più dignitoso alla zona".

E oggi?

"La Conca Verde non si trova più nello stato apocalittico di un anno fa. Oggi il Comune è al lavoro su due aspetti per renderla di nuovo accessibile. C’è una pratica aperta con la polizza assicurativa all risks e speriamo possa arrivare una copertura dei costi per risistemare l’impianto. Parallelamente, c’è un discorso portato avanti con la Regione e la struttura commissariale per cercare di avere delle risorse per riqualificare tutta l’area della Conca Verde. Abbiamo chiesto 850mila euro per la piscina e le zone adiacenti, sperando che ci vengano riconosciuti entro l’anno per poter progettare la ripartenza".

A distanza di un anno, come si sente a ripensare a questo evento catastrofico?

"Da un lato, come tutti, sono ancora sicuramente dispiaciuto. Nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe verificato un evento del genere, la Conca Verde è uno dei beni fontanesi di cui andiamo più orgogliosi. Le immagini e i sopralluoghi sono stati scioccanti e sono ancora freschi nella memoria. Confido però che riusciremo assolutamente a riaprire la nostra piscina, anche più bella di prima. Questa situazione non è irrisolvibile e sono sicuro che ce la faremo".