La console della Polonia in visita

La console generale della Polonia a Milano, Anna Golec - Mastroianni, si è recata giovedì pomeriggio nel giardino Wladyslaw Anders (area verde via Coraglia) per rendere omaggio e deporre, insieme al sindaco Marco Panieri, una corona al monumento dedicato al generale che contribuì a liberare Imola dal nazifascismo. Alla cerimonia era presente, tra gli altri, anche Gabriele Ravanelli, presidente dell’associazione ‘Eredità e Memoria’, che si prodigò affinché fosse realizzato il monumento, inaugurato nel settembre 2021, opera dello scultore Luigi Enzo Mattei. La cerimonia è avvenuta nell’ambito delle iniziative per il 78esimo anniversario della Liberazione.