La Consulta celebra il fine mandato. In Consiglio il bilancio dei ragazzi

Sono entrati nella sala del Consiglio comunale con gli occhi curiosi e la voce pronta a raccontare. Non portavano giacca e cravatta, ma idee, esperienze e visioni di città. È stato un Consiglio comunale straordinario e non solo nel nome, quello che si è svolto nei giorni scorsi: a prendere posto tra i banchi, per un giorno, i 48 componenti della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi, piccoli ambasciatori della cittadinanza attiva, eletti dai compagni delle scuole elementari e medie. Davanti a loro, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, ha voluto esprimere un ringraziamento corale: ai giovani consiglieri, alle famiglie, ai docenti, alle scuole e a tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza. Ha sottolineato quanto importante sia la voce dei più giovani, spesso capaci di vedere ciò che agli adulti sfugge, e ha ricordato che una città più attenta ai bisogni dei ragazzi è una città migliore per tutti.

Durante la seduta, i rappresentanti della Consulta hanno illustrato con entusiasmo le attività svolte nel corso del mandato 2023/2024 e 2024/2025. I loro racconti, accompagnati da video e presentazioni, hanno restituito il ritratto di un’esperienza viva, fatta di impegno, confronto e creatività. È intervenuta anche l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, che ha voluto valorizzare il ruolo dei ragazzi e delle ragazze come protagonisti della vita pubblica. Secondo l’assessora, partecipare alla Consulta ha permesso loro di crescere, sviluppare il senso di responsabilità, imparare a collaborare e a credere nelle proprie capacità. Il contributo dei giovani, ha aggiunto, è stato fondamentale nel portare nuove idee e stimolare un cambiamento positivo, all’insegna dell’inclusione e della solidarietà.

Nel suo intervento, Gambetti – che ha portato anche i saluti del sindaco Marco Panieri – ha ringraziato chi ha sostenuto il progetto, dagli uffici comunali ai docenti, passando per le famiglie e il consigliere regionale Fabrizio Castellari, che ha aperto ai ragazzi le porte della Regione. Un gesto simbolico, che ha rafforzato il legame tra giovani e istituzioni. L’incontro si è concluso con un messaggio chiaro: ascoltare i giovani non è solo un dovere, ma un investimento sul futuro.