La cooperativa ‘Giovani rilegatori’ dona otto quadri a Neuropsichiatria

Una donazione artistica e di cuore quella che ha visto come protagonista la cooperativa ‘Giovani rilegatori’. Otto quadri disegnati dai ragazzi della bella realtà imolese e consegnati ai professionisti della Neuropsichiatria, per rendere più accogliente gli ambienti degli ambulatori. Presenti, tra gli altri, la dottoressa Elisabetta Zucchini, direttrice dell’unità operativa, e Chiara Cerbai, psicologa referente aziendale autismo. "Collaboriamo spesso con la cooperativa dei ‘Giovani rilegatori’ fornendo la nostra consulenza tecnica e clinica che concorre allo sviluppo delle autonomie personali e sociali dei nostri pazienti inseriti presso di loro – spiegano –. Il lavoro di rete con le famiglie e le istituzioni per noi è fondamentale al fine di sostenere la persona nel suo progetto di vita".

La cooperativa sociale Giovani Rilegatori (coop. soc. di tipo A+B) nasce a Imola nel 1983 e lavora nei settori della legatoria, copisteria, assemblaggi, archivi e accoglie ragazzi e ragazze con disabilità del territorio."Per noi – spiega il presidente Carlo Alberto Gollini – è una donazione che rappresenta il legame che abbiamo con le istituzioni e in particolare con la neuropsichiatria".