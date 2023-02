La coordinatrice Pernisa "Stop ai compromessi Avremo un Pd unico"

Entusiasmo e soddisfazione alle stelle per la coordinatrice del comitato PD di Imola Stefania Pernisa, in seguito alla vittoria di Elly Schlein alle primarie.

"Sono molto contenta e soddisfatta perché il risultato delle primarie è ciò che aspettavamo da un decennio – dice la Pernisa – Conosco Elly Schlein da undici anni e so quanto ha lavorato per arrivare a questa vittoria. Ha fatto e lavorato tanto offrendo a molti di noi una casa in cui riconoscerci nuovamente. Finalmente credo possa esserci un orientamento ben chiaro e definito".

"Negli anni – aggiunge – molti sono stati gli errori commessi: uno di questi è rappresentato proprio dalla mancanza di una posizione ferma. Per prendere determinate decisioni, come è noto, è stato necessario talvolta scendere a compromessi. Ciò ha portato sempre più persone a non riconoscersi e ad alienarsi. È necessario prendere una direzione ben definita e decidere cosa si vuole rappresentare. Finalmente avremo un Pd unico ed accogliente in cui lavorare insieme. Sono state elette anche le Amministrazioni pubbliche e spero che vengano rispettati i mandati".

Sui rapporti interni al Pd, "personalmente auspico che non ci siano rapporti di forza,ma che si collabori tutti insieme anche all’interno delle stesse amministrazioni. I temi su cui punterà maggiormente il Pd sono gli stessi che da anni ormai è possibile ritrovare nei nostri programmi, gli stessi per i quali la Schlein ha a lungo lottato. Nello specifico mi riferisco all’uguaglianza, alla sanità pubblica, alla ridistribuzione, all’antifascismo, alla lotta al precariato ed alla disoccupazione in tutte le sue forme, alla cancellazione dei tirocini e degli stage a titolo gratuito ed all’ecologia. Inoltre portiamo avanti la lotta ai diritti civili e sociali, entrambi strettamente collegati tra loro".

"È una vittoria che certamente mi aspettavo – sottolinea – n quanto, come accennato prima, conosco Elly da molto tempo e so benissimo quanto lavoro ha fatto e quanto impegno vi ha messo. Ero con lei sin dai tempi delle Europee quando era una giovane ragazzina dalle idee già ben chiare, pronta a lottare per difendere i propri ideali. È stata la candidata più votata nella storia delle primarie; ero sicurissima che ce l’avrebbe fatta. La Schlein è credibile e noi abbiamo bisogno di credibilità. Spero che questa meritata vittoria porti il Pd a spostarsi nuovamente sempre più verso la sinistra, visto che ultimamente eravamo orientati un po’ troppo verso il centro".

"Va ribadito che la sinistra non è morta così come non la è la gente che vi milta – conclude – Negli ultimi anni le adesioni e le iscrizioni ai vari partiti erano nettamente diminuite e, come sempre accade, anche in queste ultime primarie hanno potuto votare anche i non iscritti, i quali hanno indubbiamente inciso positivamente sulla vittoria".

Claudia Eleonora Traversa