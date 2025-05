La cordata di imprenditori: "Vogliamo chiudere nel giro di due settimane"

Più che le questioni di campo, sono state le difficoltà societarie a farla da padrona nelle ultime stagioni dell’Andrea Costa. E se sul parquet qualche piccola soddisfazione non è mancata (playoff la scorsa stagione, salvezza e due vittorie nel derby in questa), non così dietro la scrivania. Tra debiti pregressi e le difficoltà a reperire gli stipendi dei tesserati (lamentati qualche tempo fa), la situazione del club imolese non è mai stata rosea. Un passato recente dal quale provare a uscire con una nuova ripartenza societaria, sfumata nelle ultime due estati, ma che potrebbe avere un esito positivo nelle prossime settimane. All’indomani del comunicato di vendita della società (ora in mano ai due soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi), qualcosa si sta muovendo, con un gruppo di imprenditori, imolesi e non solo, pronti a farsi avanti, trainati da Sofia Conti, direttore generale biancorossa.

"Sono referente di un gruppo di imprenditori intenzionato a rilevare l’Andrea Costa – dice l’attuale d.g. –. L’impegno del gruppo è quello di coprire gli stipendi in ritardo verso la squadra di questa stagione sportiva, oltre a lavorare in vista della prossima. C’è poi uno studio commercialista di Bologna (lo studio Chiarioni n.d.r.) che sta esaminando la situazione del debito pregresso della società, per valutare come poterlo transare. Se ci saranno le condizioni, allora potremo procedere con l’acquisizione".

C’è ottimismo di potercela fare?

"Sì. Lo studio sta già visionando i conti e, in caso positivo, ci auguriamo di intavolare la trattativa e poter chiudere nel giro di un paio di settimane. L’intenzione è di chiudere a breve, anche perché non riusciremo a vivere un altro anno di transizione come quello appena passato".

Intanto i tifosi aspettano, augurandosi nelle prossime stagioni di poter interessarsi soltanto alle questioni del parquet, senza dover arrovellarsi in ragionamenti societari o economici.

Luca Monduzzi