La Costituzione ai diciottenni "D’ora in poi sia la vostra guida"

Suggestiva e partecipata come sempre, si è svolta l’altro pomeriggio, in piazza XX Settembre, la cerimonia di consegna della Costituzione ai giovani castellani che compiono 18 anni nel 2023, un evento che caratterizza la celebrazione della Festa della Repubblica a Castel San Pietro Terme.

"Il raggiungimento della maggiore età costituisce una delle tappe più importanti della vostra vita – spiega ai giovani il sindaco Fausto Tinti –: con l’esercizio del voto entrate nella società adulta e questo comporta, oltre a precisi diritti e doveri, la responsabilità della determinazione del bene comune e delle decisioni relative al governo della cosa pubblica. Oggi, poter esprimere democraticamente opinioni e voto risulta, talvolta, scontato, dovuto, ma non è sempre stato così. Per ottenere la libertà di pensiero le generazioni dei nostri nonni hanno lottato, sacrificando anche la propria vita". Tinti ha concluso così: "Abbiate cura della Costituzione che vi doniamo; fate in modo che i principi e gli articoli in essa contenuti siano la vostra prima guida da stasera in poi. Lo ribadisco, in essa troverete tutte le risposte ai vostri dubbi. Oggi, domani, sempre".

Tinti è stato affiancato dalla giovane sindaca del Ccrr Miriam Spadaccini. Sono stati molto apprezzati anche gli interventi del colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei carabinieri, e del professor Antonello De Oto che ha approfondito il tema degli ideali di libertà e democrazia posti a fondamento della Costituzione.

Nella platea allestita in piazza hanno trovato posto, insieme a 30 diciottenni, numerose autorità civili e militari: la consigliera regionale Francesca Marchetti, il presidente Tomas Cenni, il vicesindaco Andrea Bondi e Antonello De Oto, presidente dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - Sezione Territoriale di Bologna, assieme al Cavaliere Ufficiale della Repubblica Salvatore Giarrizzo. Tra i presenti anche Biagio Dragone, e Maddalena Cavallo di Castel San Pietro Terme, per il Comando della Compagnia Carabinieri di Imola il tenente Luca Filopei, per il Comando della Stazione Carabinieri Castel San Pietro Terme il luogotenente Pierluigi Raimondo. Alla cerimonia anche il gonfalone del Comune di Castel San Pietro Terme con la Polizia locale, il corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme con il presidente Riccardo Naldi e il direttore, maestro Giuseppe Lentini. Erano presenti anche rappresentanti della sezione locale di Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), il gruppo Alpini Castel San Pietro Terme, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Terra Storia Memoria.