La critica di Imola Corre: "In consiglio comunale serve più decoro"

‘Imola Corre’, gruppo di maggioranza formato da Alan Manara e Antonio Ussia, contesta la condotta di Nicolas Vacchi (FdI) in Consiglio. E torna a metterne in discussione il ruolo (di garanzia) di vicepresidente dell’Aula di piazza Matteotti. "Non coadiuva in nulla lo svolgimento del lavori – mandano a dire Manara e Ussia –. E anzi spesso interrompe gli interventi dei consiglieri comunali di maggioranza non permettendo il normale confronto politico e democratico".

Nei giorni scorsi, il meloniano si era lamentato (via social) per una recente uscita dall’Aula dei civici assieme ad alcuni esponenti del Pd durante l’intervento della meloniana Serena Bugani. "Era necessario dare un segnale di protesta, ma siamo stati presenti fino a quando sono intervenuti tutti – ricostruiscono Manara e Ussia –. E l’intervento della Bugani era sulla stessa riga di quello di Vacchi".

I civici ricordano inoltre come Bugani avesse, a sua volta, lasciato la seduta al pari degli altri esponenti di FdI al momento del saluto di ringraziamento (da parte di maggioranza e opposizione) all’ex dg dell’Ausl, Andrea Rossi. "E se ci mettessimo a spulciare i filmati potremmo creare un bel cortometraggio con le sue uscite dall’Aula o dei suoi comportamenti indecorosi", proseguono da ‘Imola Corre’ puntando di nuovo il dito contro Vacchi.

"Così facendo non si tutela la democrazia e si svilisce totalmente il ruolo dei consiglieri – concludono Manara e Ussia –. Prenderemo in considerazione azioni di un certo rilievo se il suo comportamento non cambia".