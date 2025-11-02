La cultura che salverà le donne

Sono tante le iniziative organizzate dal municipio di Borgo Tossignano in preparazione alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un ricco programma di eventi, tra spettacoli, letture, musica, teatro e testimonianze, per riflettere, ricordare e promuovere una cultura di rispetto e parità.

I primi due appuntamenti andranno in scena nel teatro sala polivalente del paese sabato 8, alle 20.45, con l’opera in tre atti per voce e viola ‘La Llorona oltre la leggenda’, in sinergia con l’Associazione Musicale, e il 14 alle 20.30 con ‘La regina dei pidocchi – Vite di donne nei manicomi di Imola dal 1909 al 1948’, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Il 21 novembre, alle 20.30 in biblioteca, ecco lo spettacolo ‘Gabbie, storie di stereotipi di genere’ a cura della Compagnia Tilt in collaborazione con l’associazione PerLeDonne.

Si proseguirà il 23 novembre, dalle ore 16 in Piazza Unità d’Italia, con una parentesi di rispetto e memoria con il ritrovo pubblico ‘Nel cuore il tuo nome’ per leggere ad alta voce i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2025. Un momento denso di emozione, aperto a tutta la cittadinanza, con l’intento di rompere il silenzio e trasformare il dolore in un impegno collettivo che possa aiutare a combattere la violenza sulle donne e i femminicidi.