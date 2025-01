La Curti premia gli alunni modello. Consegnate le borse di studio

Grande emozione l’altra mattina all’Alberghetti per la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall’azienda Curti in memoria di Manuel Savoca, il 17enne di Casola Valsenio, studente dell’istituto imolese, scomparso la scorsa estate in un incidente stradale nei giorni in cui stava svolgendo un tirocinio curriculare nella stessa azienda di Castel Bolognese. Obiettivo dell’iniziativa è riconoscere e promuovere il merito scolastico e il valore delle relazioni umane.

Dopo un’attenta analisi da parte della commissione, le tre borse di studio, del valore di mille euro ciascuna, sono assegnate agli studenti meritevoli Tommaso Erbacci della classe 5^ATM, Leonardo Neri della 5^ATA e Martina Pallotti della 5^AT.

"Spesso si insiste sulla missione educativa, da ultimo sull’educazione all’affettività – sottolinea Marco Macciantelli, dirigente scolastico dell’Alberghetti –. Una scuola non è fatta solo di ‘cose’, strutture, beni materiali: il bene fondamentale della scuola è il fattore umano, il valore delle persone: ed è su questo valore che la comunità ha condiviso le qualità di Manuel, studente estremamente legato alla sua scuola e animato da interessi positivi che sono stati trasmessi e fatti propri da tutti. Lo choc della terribile notizia appresa il 9 luglio, il saluto dato nella Chiesa di Casola Valsenio sabato 13 luglio, hanno così potuto assumere il segno di una speranza: quello di avere Manuel ancora al nostro fianco, insieme alla sua famiglia".

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio erano infatti presenti anche i genitori di Manuel, la sorella e lo zio. "La famiglia ha raccolto delle donazioni che – spiega Macciantelli – costituiranno un motivo in più per realizzare qualcosa di ulteriore, nel ricordo di Manuel, entro al fine di questo anno scolastico".